8 худших реакций человеческого тела на стресс

Проанализировав данные ряда исследований, сотрудники Европейской и Американской Медицинской Ассоциации определили восемь самых неприятных реакций нашего организма на стресс.

Неспособность связно мыслить и говорить. Ученые установили, что выброс гормонов стресса в кровь может негативно влиять на зоны головного мозга, ответственные за аналитические способности и критическое мышление. В такой ситуации человек способен внезапно отупеть — например, ему становится трудно подбирать нужные слова для формулирования мыслей.

«Медвежья болезнь». Желание то и дело посещать туалет при стрессе обусловлено действием адренокортикотропного гормона, вызывающего дискенезию тонкой кишки.

Кожные недуги. Повышенная потливость, атопический дерматит, кожный зуд — все это тоже типичные последствия стресса.

Симптомы простуды. Стрессовые гормоны ослабляют иммунную систему организма, поэтому человек может испытывать типичный при простуде дискомфорт — насморк, кашель, ломоту в теле.

Выпадение волос. Чем дольше человек пребывает в стрессовом состоянии, тем плачевнее состояние его волосяных фолликул. Но даже если стресс уже позади, волосы восстанавливаются не сразу: их выпадение еще продолжается какое-то время.

Проблемы со слухом. Люди, испытывающие стресс, часто жалуются на появление звона в ушах. Кроме того, меняется восприимчивость к шумовым сигналам — они оказывают гораздо более раздражающий эффект, что является следствием обострения чувствительной аудиальной системы.

Долгое заживление. Из-за сдвига в реакциях иммунной системы даже не слишком серьезные повреждения на коже и теле требуют более длительного времени для заживления.

Боль в животе. Ученым хорошо известно негативное влияние гормонов стресса на желудочно-кишечный тракт. Человек может испытывать тяжесть, вздутие в животе и боли в эпигастральной области, которые иногда не проходят после приема лекарств.