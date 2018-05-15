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8 худших реакций человеческого тела на стресс
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8 худших реакций человеческого тела на стресс 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Проанализировав данные ряда исследований, сотрудники Европейской и Американской Медицинской Ассоциации определили восемь самых неприятных реакций нашего организма на стресс.
Неспособность связно мыслить и говорить. Ученые установили, что выброс гормонов стресса в кровь может негативно влиять на зоны головного мозга, ответственные за аналитические способности и критическое мышление. В такой ситуации человек способен внезапно отупеть — например, ему становится трудно подбирать нужные слова для формулирования мыслей.
«Медвежья болезнь». Желание то и дело посещать туалет при стрессе обусловлено действием адренокортикотропного гормона, вызывающего дискенезию тонкой кишки.
Кожные недуги. Повышенная потливость, атопический дерматит, кожный зуд — все это тоже типичные последствия стресса.
Симптомы простуды. Стрессовые гормоны ослабляют иммунную систему организма, поэтому человек может испытывать типичный при простуде дискомфорт — насморк, кашель, ломоту в теле.
Выпадение волос. Чем дольше человек пребывает в стрессовом состоянии, тем плачевнее состояние его волосяных фолликул. Но даже если стресс уже позади, волосы восстанавливаются не сразу: их выпадение еще продолжается какое-то время.
Проблемы со слухом. Люди, испытывающие стресс, часто жалуются на появление звона в ушах. Кроме того, меняется восприимчивость к шумовым сигналам — они оказывают гораздо более раздражающий эффект, что является следствием обострения чувствительной аудиальной системы.
Долгое заживление. Из-за сдвига в реакциях иммунной системы даже не слишком серьезные повреждения на коже и теле требуют более длительного времени для заживления.
Боль в животе. Ученым хорошо известно негативное влияние гормонов стресса на желудочно-кишечный тракт. Человек может испытывать тяжесть, вздутие в животе и боли в эпигастральной области, которые иногда не проходят после приема лекарств.
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