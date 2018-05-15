Признаки переутомления, которые нельзя игнорировать

Стресс может проявлять себя по-разному, и нередко одним из его возбудителей служит работа. Даже если дела идут спокойно, иногда их слишком много, и мы просто забываем нормально отдохнуть. Вот только организм это чувствует и пытается сказать «Хватит!» посредством различных сигналов, которые не стоит игнорировать.

Волосы

Беспричинное выпадение волос может быть спровоцировано стрессом в паре с переутомлением. Может доходить до того, что организм начнет уничтожать волосяные луковицы, а это чревато сильным облысением. При таком симптоме лучше обратиться к врачу.

Память

Если вы все чаще не можете вспомнить, где оставили ту или иную вещь, или забываете дома ключи, стоит сделать перерыв. Исследования подтверждают, что хронический стресс способен снижать пространственную память.

Мышцы

Если вы ощущаете боли в спине и плечах, это не всегда последствия тренировки или даже сидячей работы. При стрессе и сильной усталости мышцы человека способны напрягаться, из-за чего возникает ощущение, которое напоминает растяжение.

Пищеварение

Стресс и переутомление могут выступать причиной спазмов в животе, а также нетипично частых позывов в уборную. Кроме того, может приостанавливаться пищеварение, поскольку сокращается объем секретов, требуемых для переваривания.

Головные боли

Сигналом усталости служит и тупая и ноющая головная боль, и хотя унять ее можно таблетками, эффект окажется временным. Иногда более эффективны упражнения для снятия стресса, также можно попробовать йогу или медитацию.

Потливость

Нередко ощущение тревоги в паре со стрессом могут приводить к чрезмерной потливости. Чтобы избежать этого в неподходящий момент, можно попытаться отвлечься музыкой или следить за правильным питанием.

Вес

Небольшие колебания веса естественны, однако если вы резко набрали или скинули килограммы, причиной способен выступать стресс. Тревожным знаком станут и перепады аппетита. Чтобы улучшить положение, важно наладить правильное питание, не пренебрегать спортом и как следует высыпаться.]]>