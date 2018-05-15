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Всё меняется: 7 отличий секса после родов от обычного
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Всё меняется: 7 отличий секса после родов от обычного 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Возможно, секс — последнее, о чем ты будешь думать после родов. А когда хаос, связанный с ребенком, немного упорядочится (как правило, через месяц-полтора), ты сможешь вернуться к этим мыслям. Но есть нюанс: ты можешь заметить некоторые изменения в своем теле и его реакциях.
1. Сухость
Если ты почувствуешь, что внутри стало суше, чем раньше, это нормально. После начала грудного вскармливания производство эстрогена снижается, а значит, и смазки вырабатывается меньше. Паниковать не нужно, тем более что эту проблему легко решить. Попробуй использовать лубрикант или увлажняющее средство длительного действия. Если не помогло — существуют специальные медицинские смазки и кремы с эстрогеном.
2. Структура вагины может измениться
Внешне она может выглядеть как всегда, но внутренняя структура меняется. Она немного растягивается во время естественных родов, что приводит к изменению ощущений. Вход в шейку матки из круглого превращается в «улыбку», ткань вагины растягивается и не сразу возвращается в обычное состояние. Из-за этого появляется ощущение, что внутри стало просторнее. Что с этим делать? Могут помочь упражнения Кегеля. И время.
3. Боль
Во время секса могут появиться неприятные ощущения. Связаны они не только с сухостью: если тебе делали эпизиотомию (разрез) или были разрывы при родах, болеть может довольно долго — пока все не заживет. Обычно помогает смазка. Если времени прошло много, а ничего не изменилось, обратись к врачу.
4. Желание
После родов оно может вообще пропасть на какое-то время. Не стоит думать, что все будет так же, как раньше: у вас обоих появились новые роли и ответственность, а это неизбежно влияет на отношение ко всему, включая секс. Но потеря желания — нормальна! Тем более что его не так уж сложно восстановить, нужно стараться проводить больше качественного времени вместе.
5. Расписание
Молодым мамам часто приходится выбирать между сексом и сном, и сон обычно побеждает. Его недостаток может влиять и на либидо, поэтому спать очень важно. Секс становится запланированным, и в этом нет ничего плохого.
6. Место
После родов спальня может перестать быть главным местом для секса, потому что здесь теперь спит ребенок. Но в квартире или доме можно найти много других мест! К тому же многих это дополнительно возбуждает.
7. Изменения
После родов многие женщины переживают, что тело стало выглядеть хуже. Часто для этого нет никаких предпосылок, но если все серьезно — можно обратиться к специалисту. У всех могут быть разные сложности с сексом после родов, но в большинстве случаев все это «лечится» более частым общением с партнером — как эмоциональным, так и физическим.
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