SOS-средство: выбираем самые эффективные патчи для глаз

Толщина кожи вокруг глаз 0,5 мм, а это значит, что этот участок больше всего подвережен воздействию окружающей среды, и именно поэтому там быстрее проявляются признаки старения.

Переутомление, недосыпание, нервные перегрузки и заболевания внутренних органов прежде всего отражаются на преорбитальной зоне в виде темных кругов, отеков и мешков. В связи с этим эта нежная зона требует особого ухода. Патчи для глаз давно завоевали популярность у девушек и являются действительно хорошим методом в устранении последствий бурной вечеринки или кропотливой работы.

Гидрогелевые патчи похожи на желе, которое при взаимодейтсвии с кожей постепенно растворяется. Обычно они пропитаны большим содержанием гиалуроновй кислоты или коллагена, оказывающие глубокое увлажнение кожи и временным разглаживанием морщин за счет проникновения состава в эпидермис. Такие патчи незаменимы, если необходимо быстро придать коже свежий, отдохнувший вид и устранить отечность, но мешки под глазами они, как правило, не убирают.

Существуют также тканевые патчи, предназначенные в освновном для устранения синяков под глазами, усталости и сухости кожи. В составе разные эелементы, преимущественно кофеин, пантенол и эфирные масла и др. Минус таких патчей— в отличие от гидрогелевых они быстро высыхают.

Действие

Патчи разделяются по своему предназпредназначению на несколько видов. Увлажняющие быстро насыщают кожу влагой и нужными витаминами. Питающие направлены на оздоровление кожи за счет таких действенных элементов, как плацента, жемчужная пудра и экстракты растений. В омолаживающих содержатся пептиды, коллаген, гиалуроновая кислота, а также экстракт женьшеня и водорослей, они запускают застоявшиеся процессы в коже и поддерживают баланс микроэлементов. И самые используемые-дренирующие. Эти чудо-патчи за 20 минут убирают отеки под глазами, темные круги, снимают признаки усталости, а иногда и осветляют кожу.

Самый дорогой вид патчей с содержанием золота 24К. Золотые наночастицы оказывают мгновенный эффект отдохнувшей кожи, потому что обладают антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, и как бонус— сияние и блеск кожи за счет отражающих частиц.

Советы по применению

Перед применением патчей на лице должен быть полный демакияж. Перед нанесением слегка помассируй кожу, чтобы улучшился крвоток и проникновение микроэелементов было лучше. Держать патчи на коже вокруг глаз следует от 15 минут в идеале-утром. Не рассчитывай, что эффект от них долговечен-обычно хватает на 7-10 часов, поэтому перед важной встречей или после бурной вечеринки они станут твоим спасением.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Текст: Валерия Савченко

Фото: Shutterstock