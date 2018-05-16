Моё тело — моё дело

Нам пытаются навязать, что каноны физической красоты крайне субъективная вещь. Это не так.

На протяжении всей жизни человечества каноны красоты были примерно одинаковые. С очень незначительными вариациями.

Женщины тяготели к атлетичным брутальным мощным мужикам, мужчины влюблялись в стройных полногрудых, крепкозадых скво.

Этому есть логичное объяснение. Подобный эталон физической красоты обуславливал выживание и эволюцию рода человеческого.

Женщинам нужен в мужья здоровый сильный мужик, который ее прокормит, защитит и даст здоровое семя, мужику нужна здоровая жена, которая выносит и выкормит здоровых детей. А вот и лишний вес, и болезненная худоба — это болезни. И не надо нам рассказывать, что это норма.

Ожирение — причина многих заболеваний, как и анорексия. В былые века такие люди просто не выживали.

Может это жестко прозвучит, но гордиться складками или впалой грудью, это как гордиться прыщами и опухолью. Это надо лечить. Я лично знаю людей, который страдали лишним весом, причем не жрали много, а именно были склонны к полноте, страдали гормональными нарушениями, но сумели выковать себе тела древнегреческих Богов. Сила воли, спорт, медицина XXI века и правильная диета.

Я сам от природы хилый дрищ, который весил 45 кило в седьмом классе и не мог с таким комариным весом подтянутся и раза. Конечно, я далеко не идеал, и мне есть к чему стремится в спорте, но уже много лет мой вес находится в районе 80 кило при росте 180 сантиметров, и практически всегда я могу пожать свой вес, отжаться раз сто и подтянуться от 10 раз.

Я считаю это нормальным средним уровнем физической формы нормального мужчины. А культ фитоняшек среди женщин, когда модно быть не просто худой, но подкачанной и подтянутой — не может не радовать.

Конечно, клеймить толстяков с худышками не стоит. У каждого человека есть выбор.

Но тут как с ЛГБТ. Да, ты волен жрать гадость, бухать, принимать наркотики, не заниматься спортом и спать с людьми одного пола. Но не надо трубить на каждом углу, что это норма.