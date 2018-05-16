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Минералка грозит гормональным сбоем
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Минералка грозит гормональным сбоем 

Мир24 47 минут назад
Фото: Мир24
Люди, злоупотребляющие фторированной минеральной водой, рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем. К такому заключению пришли зарубежные эксперты, изучив влияние природной жидкости на организм человека, информируют СМИ.
Оказывается, частый прием минералки ведет к гормональному сбою. Связано это с гормонами Т3 и Т4, которые обеспечивают нормальную работу щитовидной железы. При резком скачке этих гормонов, который и провоцирует такая вода, щитовидка начинает неправильно функционировать, что влечет за собой другие сбои в организме. Например, возрастает риск развития рака или гипертонии. Для беременных женщин частое употребление фторированной минеральной воды чревато преждевременными родами или выкидышем.
Ученые рекомендуют не злоупотреблять минералкой, а дома установить фильтры для очистки воды.
Ранее специалисты Университета Северной Каролины рассказали, почему полезно пить воду из-под крана. Как выяснилась, дети и подростки, не пренебрегающие водопроводной водой, гораздо реже страдают от кариеса, поскольку содержащийся в ней фтор предотвращает вымывание минеральных солей из зубной эмали.
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