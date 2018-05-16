11 неожиданных причин возникновения морщин

Содержание1. Теплые лучи солнца2. Проживание в городе3. Длительное бодрствование4. Любовь к сериалам5. Нежелание расставаться с телефоном (планшетом) 6. Прогулки на свежем воздухе7. Много сладостей в рационе8. Частые стрессы9. Кофемания10. Диета с низким содержанием фруктов и овощей11. Вредные привычки

Если на лице появились морщинки, значит, пришла старость? А вот и нет! Между первыми морщинами и старением организма может не быть ничего общего. Отражение в зеркале во многом зависит от того, какой образ жизни ведет женщина, где она обитает и как питается. Поговорим о самых распространенных (и часто неожиданных) причинах формирования морщин!

1. Теплые лучи солнца

UVA лучи, способные достигать глубоких слоев кожи, и UVB лучи, вызывающие солнечные ожоги, могут привести к преждевременному старению кожи лица и как следствие — возникновению морщин. Доктор медицинских наук, дерматолог Джером Потозкин рассказывает, что солнечное излучение способствует сокращению производства коллагена и эластина в организме, в результате чего кожа «сморщивается». Чтобы защитить ее нужно каждый день наносить увлажняющий крем с SPF 30.

А вы знали?

Оконные стекла домов и лобовое стекло автомобиля не защищает кожу от воздействия ультрафиолета. Поэтому работая в светлом офисе или отправляясь в путешествие на авто, нужно не пренебрегать применением солнцезащитного крема.

2. Проживание в городе

У представительниц прекрасного пола, проживающих в городских условиях, больше морщин и возрастных пятен на коже по сравнению с женщинами, которые обитают в сельской местности в течение 24-х лет и более — показали исследования, опубликованные в Journal of Investigative Dermatology. Доктор медицинских наук, дерматолог Марал Скелси объясняет это загрязнением окружающей среды и тяжелой экологической обстановкой в городе, что приводит к накоплению свободных радикалов в организме и как следствие — к ухудшению состояния кожи.

3. Длительное бодрствование

Ученые доказали, что полноценный ночной отдых имеет важное значение не только для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали, но и для потери веса. Еще одно полезное его действие — профилактика морщин. «Недостаток сна меняет рН кожи, из-за чего у клеток снижается способность удерживать влагу. Чтобы сохранить кожу гладкой и ровной, следите за тем, чтобы вы получали не меньше 6-8 часов сна в сутки», — советует дерматолог Марал Скелси.

Факт!

Пока мы спим, организм восстанавливается. Если женщина ложится спать глубоко за полночь, а просыпается очень рано, процессы регенерации не проходят в полном объеме, что чревато воспалительными заболеваниями кожи и возникновением акне.

4. Любовь к сериалам

Отказ от физической активности в пользу просмотра телевизора или любого другого пассивного времяпровождения может способствовать возникновению морщин — говорят ученые. «Физические упражнения стимулируют производство коллагена, что снижает вероятность образования морщин, — рассказывает доктор медицины, дерматолог Энн Чапас. — В теплое время года чаще занимайтесь на улице, предварительно нанеся на кожу солнцезащитный крем широкого спектра действия».

5. Нежелание расставаться с телефоном (планшетом)

Привычка постоянно смотреть в телефон, проверяя почту или сообщения в соцсетях — намного вреднее, чем мы считали раньше. Она может стать причиной появления складок на коже шеи и в районе подбородка. «Кожа шеи очень тонкая и больше подвержена старению, чем другие участки тела, — рассказывает дерматолог Денди Энгельман. — Чтобы минимизировать риски, связанные с применением гаджетов, нужно уменьшить время пользования ими и покупать косметику с аминокислотами и пептидами, которые повышают упругость и эластичность кожи, благодаря чему она выглядит более подтянутой».

А вы знали?

В бьюти-индустрии появилось новое понятие — «цифровое старение». Так называют ухудшение состояния кожи из-за воздействия голубого света от экранов смартфонов, телефонов, планшетов и компьютеров. HEV-излучение проникает в глубокие слои кожи, нарушая производство эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты. Пока ученые не придумали эффективные меры защиты, косметологи рекомендуют пользоваться антиоксидантными сыворотками и кремами.

6. Прогулки на свежем воздухе

«Если в солнечное время года вы забываете перед выходом на улицу надевать очки, не удивительно, что у вас на лице появились тонкие линии между бровей в виде цифры «11» и гусиные лапки в области глаз, — рассказывает доктор медицины, пластический хирург Дара Лиотта. — Кожа вокруг глаз на 40% тоньше, чем другие участки на лице. Чтобы защитить ее, нужно носить негабаритные солнцезащитные очки, которые блокирует лучи UVA и UVB типа.

7. Много сладостей в рационе

Питание, в котором много простых сахаров — мучных изделий, сладких десертов, шоколада и конфет, чревато гликацией. Это необратимый процесс, который тормозит способность кожи к самообновлению и регенерации из-за разрушения соединительной ткани. Кожа становится жесткой и теряет эластичность. Подводит ее под удар и низкое содержание белка в меню, поскольку белковая пища — «строительный материал» для организма. Чтобы отражение в зеркале дольше радовало, нужно сократить количество сладостей в рационе и увеличить потребление белка.

Совет!

«Попробуйте отказаться от сахара на две недели! С вас энергия будет бить ключом, вы запустите процесс снижения веса, а ваше лицо заметно помолодеет», — рекомендует Кристина Гольденберг, доктор медицинских наук, дерматолог.

8. Частые стрессы

Плотный рабочий график и личные переживания на любовном фронте сказываются не только на психическом и эмоциональном благополучии, но и влияют на то, как вы выглядите. «Стресс стимулирует производство гормона кортизола, который в свою очередь снижает способность кожи удерживать влагу, — рассказывает дерматолог Марал Скелси. — Ищите методики, которые помогут вам бороться со стрессом, будь то пешие прогулки после ужина, отдых с друзьями или общение с психотерапевтом».

9. Кофемания

Две чашки кофе в день — именно столько, по мнению исследователей, можно пить женщине, если она не хочет увидеть на лице ранние морщинки. Дело в том, что кофе является мочегонным средством — он обезвоживает организм, из-за чего кожа тяготеет к сухости. К тому же, чрезмерная любовь к кофе увеличивает концентрацию гормона стресса — кортизола, что также ускоряет процессы старения кожи.

А вы знали?

На каждую выпитую чашку кофе должен приходиться один стакан чистой прохладной воды. Иначе сухости кожи, а со временем и обезвоживания — не избежать!

10. Диета с низким содержанием фруктов и овощей

Свежие фрукты, овощи и зелень являются главными источниками витаминов и антиоксидантов в питании. Внешние факторы окружающей среды и вредные привычки ускоряют окислительные процессы в организме, из-за чего кожа быстрее стареет. А антиоксиданты частично нейтрализуют повреждения, тем самым становясь на защиту красоты и молодости кожи. Для того, чтобы сохранить кожу красивой, нужно есть чаще продукты с витаминами А, Е и С в составе, а также содержащие антиоксиданты ликопин, лютеин и бета-каротин. Это яблоки, персики, томаты, морковь, шпинат, все виды капусты, баклажаны и прочие продукты.

11. Вредные привычки

Привычка постоянно щуриться, пить напитки через соломинку и курить сигареты — распространенные причины появления морщин в области глаз и вокруг рта. «Активное сокращение мышц заставляет клетки кожи сжиматься, из-за чего ее эластичность снижается, и со временем образуются более глубокие морщины», — объясняет врач-дерматолог Кристина Гольденберг. Помимо этого никотин в сигаретах приводит к сужению кровеносных сосудов, из-за чего клетки кожи получают в меньшем объеме жизненно важные для них питательные вещества. «Это подрывает здоровье кожи и делает ее более склонной к образованию морщин», — заявляет врач-дерматолог Марал Скелси.

Факт!

Зарубежные исследователи доказали, что морщины в уголках рта и над верхней губой у курящих женщин появляются на 10-15 лет раньше, чем у тех, кто не курит. Концентрация витамина С в организме — мощного антиоксиданта, который продлевает молодость кожи, у курящих женщин на 60% ниже чем у некурящих.

Не стоит думать, что морщины возникают исключительно по причине старения. К сожалению, на их появление влияет несколько факторов — излишняя мимическая активность, постоянное гримасничание, снижение эластичности кожи вследствие неправильного или ненадлежащего ухода, любовь к принятию солнечных ванн.

Поэтому борьбу с морщинами необходимо начинать с их профилактики — качественного косметологического ухода (сюда входят регулярные чистки кожи, пилинги, массажи), а также ежедневного использования кремов с SPF-защитой. Защищать кожу от воздействия солнечных лучей нужно круглогодично: и зимой, и летом. Разница заключается в выборе уровня защиты: зимой достаточно 10 единиц, летом — до 30, на отдыхе — 50. Не стоит забывать и о том, что должен быть постоянный контроль над мимикой: если вы постоянно жмуритесь на солнце, носите солнцезащитные очки.

Обратите внимание на свой образ жизни: вредные привычки (например, курение), отсутствие режима, неполноценный сон, неправильное питание, как правило, отражаются на внешнем виде не лучшим образом, способствуя снижению тургора кожи.

Конечно, одних профилактических мер, когда у вас уже имеются в наличии морщинки, будет недостаточно. Подход к ним должен быть комплексным. Начать лучше с косметологических процедур, которые улучшат состояние вашей кожи в целом. Здесь отлично работают такие методы, как фракционная лазерная шлифовка, которая позволит омолодить и разгладить кожу, и курс RF-лифтинга — он будет способствовать выработке коллагена и эластина.

Однако наиболее эффективными способами избавления от глубоких морщин в области переносицы или в районе лба остаются инъекции. Для зрелой кожи подойдут уколы препаратов, содержащих в своем составе ботулотоксин (ботокс, ксеомин, диспорт). Ботулотоксин блокирует передачу нервного импульса, что приводит к временному параличу мышц, отвечающих за мимику. Поэтому, как бы вы ни старались хмурить брови, у вас это вряд ли получиться. Инъекции ботокса действуют в течение полугода. Для того чтобы полностью избавиться от морщин и привычки хмурить лоб, процедуру необходимо повторить несколько раз.

К сожалению, морщины появляются не только на лбу. Но подход к ним в других зонах лица должен быть принципиально другим. Например, носогубные складки не появляются вследствие вредной привычки хмуриться, не возникают они и по причине чрезмерного увлечения загаром. Носогубные складки — результат гравитационного птоза (опущения мягких тканей по причине возрастных изменений). Поэтому здесь необходимо не избавляться от морщин, а восполнить объемы и соответственно разгладить морщины при помощи филеров на основе гиалуроновой кислоты. Данный метод позволяет не только сделать морщины незаметными, но и придать коже здоровый ухоженный вид за счет действия гиалуроновой кислоты, задача которой увлажнение, повышение тургора кожи, стимуляция выработки собственного коллагена и эластина. Инъекции гиалуроновой кислоты дают очевидный лифтинговый эффект практически сразу.

Комментарий экспертаСона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Морщины появляются по нескольким причинам. Во-первых, биологическое старение. С возрастом веществ и компонентов, отвечающих за молодость и упругость кожи в организме, становится все меньше и меньше. К ним относятся: коллаген, эластин и гиалуроновая кислота. Активная мимика также становится одной из основных причин появления мимических, сеточных морщин, носогубных складок, заломов около рта и лба.

Во-вторых — фотостарение: чрезмерное нахождение под солнцем или в солярии, особенно, при неиспользовании солнцезащитных кремов ведет к преждевременному старению кожи. В-третьих — «вредный» образ жизни. Еда, стрессы, алкоголь, недосыпания — сильно сказываются на нашей внешности.

Убрать и/или предотвратить морщины можно и нужно с помощью косметологических процедур и правильного домашнего ухода.

1. Не поленитесь и сходите к дерматокосметологу. Очень часто врачи проводят бесплатные консультации, где вы сможете расспросить врача, какие процедуры вам нужнее и как правильно ухаживать за вашей кожей в домашних условиях.

2. Ботокс, диспорт, релатокс и ксеомин — самые известные препараты, используемые в ботулинотерапии. Процедура «блокирует» мимические мышцы, вследствие чего морщины в области глаз и лба исчезают на долгое время (около года). Мимика при этом полностью сохраняется.

3. Биоревитализация — «уколы красоты». В состав входит гиалуроновая кислота, помогающая изнутри омолодить кожу.

Это только некоторые виды «оружия» из многочисленного арсенала, используемого для борьбы с морщинами. Заботьтесь о себе, будьте молодыми и красивыми!

Комментарий экспертаЕлена Константиниди, врач-дерматокосметолог, заведующая отделением косметологии московской клиники

Причины возникновения морщин можно разделить на несколько групп:

Генетические или врожденные причины — активная мимика, вызывающая раннее появление мимических морщин, неправильный прикус, формирующий морщины вокруг рта, нарушение осанки, влияющее на раннее появление морщин в области подбородка и шеи.

Возникновение морщин вследствие возрастных изменений — снижения тонуса лицевых мышц и кожи, истончения костей черепа, изменения височно-нижечелюстного сустава, остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Вредные привычки — главная причина появления ранних морщин.

Какие же привычки приводят к образованию морщин?

Неправильный сон (лицом в подушку, на боку, с высокой подушкой) — приводит к привычным заломам кожи, которые быстро трансформируются в статические морщины — правильнее всего спать на спине. Нерегулярный и недостаточный питьевой режим — обезвоженная кожа быстро покрывается морщинами. Необходимо в сутки выпивать не меньше 2 литров чистой питьевой воды. Неправильное питание с преобладанием фастфуда — одна из важнейших причин старения как кожи, так и всего организма — в результате гликации (возникновения поперечных сшивок в волокнах коллагена и эластина) возникают ранние морщины и резко снижается тонус кожи. Хронический недосып и хроническая усталость — организм в стрессе быстро стареет, что в первую очередь отражается на лице. Неправильный уход за кожей — незнание основных принципов ухода за кожей (очищение, увлажнение, защита) приводит к раннему появлению морщин. Увлечение загаром — повреждение кожи УФ лучами ведет к разрушению коллагена и эластина кожи и глубоким морщинам. Курение — наносит непоправимый вред коже, существует врачебный термин — «кожа курильщика» — когда речь идет о тусклой коже с ранними морщинами и расширенными сосудами.

Как победить морщины в условиях клиники?

Врачебная косметология предлагает множество эффективных способов в борьбе с морщинами:

Филлеры — чаще всего используются препараты на основе ретикулированной гиалуроновой кислоты, которая дает отличную объемную коррекцию глубоких и поверхностных морщин и в течение 1-1.5 лет постепенно выводится из организма, после чего процедуру можно повторить. Плазмолифтинг — инъекционное введение собственной обогащенной тромбоцитами плазмы приводит к улучшению качества кожи и разглаживанию морщин. Коррекция мимических морщин препаратом ботулотоксина типа А (Ботокс, Диспорт, Релатокс, Ксеомин) — идеальная методика для разглаживания морщин лба, межбровья, морщин вокруг глаз. Химические пилинги (поверхностные и срединные) — разглаживают мелкие морщинки и улучшают цвет лица. Ревитализация, редермализация — инъекционные методики, основанные на адресном введении внутрикожно активных препаратов, вызывающих стимуляцию собственных фибробластов и, как следствие, разглаживание морщин. RF лифтинг — в результате глубокого нагрева тканей происходит коагуляция белковых волокон, которые при сокращении подтягивают и разглаживают кожу. Косметические уходовые процедуры способствуют глубокому увлажнению кожи, усилению кровообращения, что в свою очередь приводит к выравниванию морщин. Лазерное и фотоомоложение — световые методики, действующие в глубине и на поверхности кожи, разглаживают морщины и омолаживают кожу изнутри и снаружи. Нитевая подтяжка — за счет перемещения и фиксации тканей нитями с насечками происходит красивое и естественное разглаживание морщин.

Таким образом, хотя старение организма — это естественный процесс, но мы можем его легко притормозить и при появлении первых морщин всегда можно найти правильную и комфортную методику, позволяющую разгладить морщины на продолжительное время.

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