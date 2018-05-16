Тренировки CrossFit помогут контролировать уровень сахара при диабете

Несколько недель упражнений CrossFit могут привести к улучшению контроля уровня сахара в крови и снижению риска сердечных заболеваний у людей с диабетом, утверждают исследователи во главе с Джоном Кирваном.

Диабет второго типа является наиболее распространенной формой, при которой организм не производит достаточного количества гормона, контролирующего уровень сахара. Люди с таким диабетом имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний. Основной упор на управление заболеванием — это упражнения, так как ранее было показано, что они улучшают способность организма контролировать сахар, делая организм более чувствительным к продуцируемому инсулину.

Тем не менее, соблюдение рекомендаций по проведению упражнений недостаточно среди тех, у кого диабет 2 типа, которые страдают избыточным весом, когда отсутствие времени считается одним из главных барьеров для регулярных физических занятий. Полученные данные показывают, что интенсивная программа упражнений, такая как CrossFit, улучшает способность организма контролировать уровень сахара в крови за счет сокращения необходимого количества инсулина. Важно отметить, что эти улучшения похожи на те изменения, которые идут от более традиционных упражнений, несмотря на то, что участники тратят значительно меньше времени. Таким образом, CrossFit предлагает эффективный по времени подход для людей с диабетом.

CrossFit — это тренинг с высокой интенсивностью, включающий тренировку на выносливость и силовые занятия. На упражнения тратится от 8-20 минут и они представляют собой гораздо более эффективную по времени форму, чем традиционные тренировки. Популярность КроссФита растет в последние десятилетия, хотя было неясно, будут ли такие формы упражнений улучшать способность диабетчиков контролировать уровень сахара.

В эксперименте участвовали тринадцать пациентов с ожирением и диабетом типа 2, занимавшихся по 6-недельной программе упражнений CrossFit. Уровни сахара в крови участников и чувствительность к инсулину были оценены как до, так и после программы упражнений, в дополнение к химическому составу крови и артериальному давлению. Результаты показали значительное улучшение чувствительности к инсулину и факторов риска сердечной болезни. Важно отметить, что эти улучшения были похожи на изменения, ожидаемые от традиционных упражнений, несмотря на то, что участники тратили значительно меньше времени на тренировки. Полученные результаты прокладывают путь для более крупных исследований для оценки эффективности и долговечности этого подхода.