Действуем по правилам: как выбрать и пользоваться термальной водой

Наверняка вы замечали, как в жаркий день на детской площадке, в метро или в салоне самолета женщина достает из сумки флакон и распыляет его содержимое на кожу лица и тела. Поверьте, делает она это не только для того, чтобы освежиться.

По нашей просьбе специально для читателей «Летидора» Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки La Roche-Posay, рассекретил все интересные факты, связанные с особыми свойствами термальной воды.

Факт №1: при выборе термальной воды учитывайте степень ее минерализации

Термальная вода уже давно стала привычным средством по уходу за кожей. В отличие от обычной воды, которую мы получаем из водоемов или артезианских источников, термальная вода добывается из источников, которые залегают значительно глубже, благодаря чему она обогащена различными минералами.

Именно минерализация обеспечивает удивительные свойства термальных вод.

Поэтому в местах источников часто располагаются бальнеологические и спа-курорты.

По степени минерализации различают гипотонические, изотонические и гипертонические термальные воды. Это необходимо учитывать, выбирая данный продукт.

Концентрация микроэлементов изотонической водыблизка к плазме крови и межклеточной жидкости. Такие средства подходят для всех типов кожи. Они могут снимать воспаление, уменьшать раздражение и бороться с обезвоженностью.

Гипертонические водыбогаты микроэлементами. Такие средства лучше всего подойдут жирной коже. Они могут уменьшать воспаления и акне.

Гипотонические водыотлично подойдут для всех типов кожи, даже для чувствительной и склонной к аллергии. Вода, богатая селеном, нейтрализует свободные радикалы, препятствует старению, снимает отек, успокаивает кожу и снимает покраснение.

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Продукты на фото: термальная вода с высоким содержанием селена La Roche-Posay; термальная вода Uriage; сернистая термальная вода Frais Monde; виноградная вода Caudalie; термальная вода-мист SUN LOOK; совершенный тоник-спрей «Пион», L’Occitane; минерализирующая термальная вода Vichy; термальная вода Skin Care, Cremorlab

Факт №2: состав на этикетке средства расскажет о дополнительных свойствах

Все термальные воды увлажняют и снимают раздражение кожи, но в зависимости от входящих в состав минералов косметическое средство также может заживлять или иметь антиоксидантные свойства (тем самым препятствуя старению кожи).

Внимательно смотрите на состав:

медь (Сu) и цинк (Zn) — средство обладает противовоспалительным действием;

магний (Mg) — средство поддерживает в тканях необходимый тонус;

железо (Fe) — средство доставляет кислород в ткани;

кремний (Si) — средство защищает кожу;

селен (Se) — средство выводит свободные радикалы и предотвращает старение кожи.

Shutterstock.com Факт №3: термальная вода особенно показана обладателям чувствительной кожи

Если у вас быстро возникает реакция на воздействие ультрафиолета, часты покраснения, чувство стянутости кожи, шелушение, а также возникают реакции на косметические средства, то термальная вода станет вашим помощником в борьбе за красивую кожу.

Для людей с чувствительной кожей такое средство в прямом и переносном смысле может стать спасением.

Кроме того, людям, страдающим некоторыми кожными заболеваниями (атопический и себорейный дерматиты, розацеа, псориаз, акне и др.), можно орошать проблемные участки кожи перед нанесением лечебных средств.

Факт №4: спектр применения термальной воды не ограничивается освежением и увлажнением кожи

Рекомендовать к использованию термальную воду можно всем, независимо от пола, возраста и типа кожи. И, что самое главное, ее следует применять не только для привычных «освежиться» и «увлажниться».

Наверное, вы удивитесь, но у термальной воды куда более впечатляющие возможности:

Используйте термальную воду перед нанесением крема. Она дополнительно увлажнит и поможет его активным ингредиентам более глубоко проникнуть в кожу.

Используйте термальную воду во время фитнеса и активных занятий спортом. Она поможет восстановить баланс микроэлементов, которые теряются при обильном выделении пота.

Используйте термальную воду после депиляции и эпиляции. Во время этих манипуляций происходит травмирование волосяного фолликула. Термальная вода успокаивает, снимает раздражение и препятствует развитию воспаления.

Целесообразно использовать термальную воду, чтобы успокоить кожу после пилингов, скрабов и мезороллера.

Мужчины могут использовать термальную воду после бритья. Она поможет справиться с частыми покраснениями и воспалениями. Следует оросить лицо после бритья, а затем уже нанести успокаивающий бальзам или крем.

Используйте термальную воду при приготовлении масок для лица (например, глиняных), которые требуют разведения. Так вы и от маски получите эффект, и обогатите кожу микроэлементами.

Shutterstock.com Факт №5: в зависимости от целей меняйте технику использования термальной воды

Если вы используете термальную воду для увлажнения, то распыляйте ее с расстояния 10-15 см и через минуту промокните салфеткой.

Если вы решили просто освежиться в течение дня, то распыляйте небольшое количество с расстояния 30 см. В данном случае промакивания не требуется.

Если вы решили с помощью термальной воды избавиться от электризации волос (да-да, термальная вода способна и на это), то просто распылите ее на локоны. Помимо снятия статического электричества, это средство поможет зафиксировать прическу.

Кстати, термальную воду можно пить. В бальнеолечебницах иногда фасуют воду в бутылки для питья.

Не переживайте, если вода попадает в рот или на слизистые оболочки.

Главное — контролировать количество.

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