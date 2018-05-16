Заболевания полости рта: симптомы, которые нельзя игнорировать

Кровоточат дёсны

— Это первый признак воспаления. Так, регулярная кровоточивость дёсен может свидетельствовать о таком воспалительном заболевании, как гингивит. В таком случае — наряду с кровью — человек чувствует неприятный запах изо рта и ощущает сильную боль. Как только вы понимаете, что десна кровоточит дольше 12 часов, обращайтесь к врачу.

Ещё одной причиной кровоточивости дёсен может быть пародонтит. Если не вылечить его на начальных этапах, в скором времени вы получите опущение десны и обнажение зубов. Кстати, при кровоточивости дёсен до похода к врачу начните соблюдать диету: откажитесь от горячей, острой и жирной пищи.

Откололся кусочек зуба

Зуб может отколоться не только тогда, когда вы едите твёрдую пищу. Это может произойти по нескольким причинам: вам не хватает кальция, вы постоянно чередуете сладкую пищу с кислой, у вас нарушено функционирование гормонов или ослаблен иммунитет. Чаще всего откалывается эмаль. Пациент не ощущает боли — только лёгкий дискомфорт. Часто с такой проблемой люди не спешат обращаться к стоматологу. А зря. Ведь отсутствие даже миллиметра эмали создаёт дополнительную нагрузку на зубную ткань (бактерии будут легко проникать внутрь, а значит рано или поздно ваш зуб начнёт разрушаться).

Гораздо опаснее — глубокий скол. Такое возможно, если под пломбой начался кариес. Почувствовать это можно, если пломба потеряла свою плотность и начала двигаться. Ждать, когда пломба окончательно отвалится, не стоит. Ведь надкусив таким зубом что-то твёрдое, вы можете убить корень. Он просто сломается пополам. А осложниться это всё может гнойным воспалением — абсцессом. Фото: shutterstock.com Изменился цвет языка

По языку можно определить, есть ли проблемы в самой полости рта или они гораздо серьёзнее и затрагивают другие органы. Так, белый налёт говорит о нарушениях в работе кишечника или желудка. Жёлтый — о неправильной работе печени. Зелёный — о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Коричневый — об обезвоживании организма или проблемах с поджелудочной.

Стоматолог, конечно, не поможет с решением этих проблем, но хотя бы исключит наличие грибковых заболеваний и направит к нужному специалисту.

Один зуб отсутствует

Если вам удалили зуб мудрости, то причин для беспокойства нет. А вот если вы остались без жевательного зуба, то визит к хирургу-стоматологу необходим. Долго ходить без импланта на месте удалённого зуба категорически нельзя — иначе соседние зубы начнут брать на себя функцию отсутствующего и постепенно смещаться. В итоге может измениться вся структура челюсти, в том числе и прикус. Кроме того, зуб-антогонист, пытаясь заполнить пустое пространство, начнёт опускаться или подниматься (в зависимости от того, какого зуба вы лишились) и расшататься. Как результат — вы потеряете ещё один зуб. Поэтому лучше соблюдать все сроки, которые указал врач, и своевременно произвести замену зуба. Фото: shutterstock.com В зубе появились мелкие дырочки

Конечно, сразу убирать мелкие дырочки и ставить пломбу — глупо. Тем не менее за ними нужно внимательно следить (а именно — посещать специалиста раз в полгода). При неправильном уходе за полостью рта такие дырочки могут запросто перерасти в кариес. Однако базовые правила гигиены позволяют зубам «жить» даже с такими недостатками.

Зубы стали более чувствительными

Здоровые зубы не должны реагировать на холодное, горячее, кислое или твёрдое. Как только вы чувствуете дискомфорт или боль при употреблении пищи, знайте — ваша зубная эмаль истончилась, в зубах появились маленькие канальцы, которые обнажают пульпу и зубной нерв. Это значит, что в скором времени начнутся воспалительные процессы — может появиться отёк и опухнуть десна. — Для того чтобы сохранить полость рта здоровой, недостаточно просто чистить зубы два раза в день. Нужно утром и вечером пользоваться зубной нитью или ирригатором. Последний благодаря напору воды прочистит зубные промежутки, которые неподвластны зубной щётке. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 9 мифов о зубах, в которые надо перестать верить Как избавиться от зубного камня Какие лекарства плохо влияют на зубы и полость рта: 6 средств Как ухаживать за полостью рта Запись «Заболевания полости рта: симптомы, которые нельзя игнорировать» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.