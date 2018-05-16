Спорт и косметика

Декоративная косметика и спорт несовместимы, так как потекший макияж представляет собой неприятное зрелище и вред для кожи. Многие девушки без макияжа не выйдут даже в соседний магазин за хлебом, для них поход в зал без косметики является настоящим испытанием. Существуют ли способы использования декоративной косметики при занятиях спортом?

Самый простой способ оставаться с макияжем даже во время тренировки — это приобрести специальную стойкую косметику. Но у этого способа есть существенный минус, качественная стойкая косметика, которая не вредит коже и не забивает поры, стоит достаточно дорого, такими свойствами обладают только профессионального класса.

Есть способ обойтись и своей обычной косметикой, для этого нужно разобраться, какие средства подойдут. Пудра и тональные крема, забивающие поры, неуместны для занятий спортом, кожа должна дышать и избавляться от загрязнений через пот. Можно использовать корректор-карандаш для точечной маскировки дефектов. Обладательницам жирной кожи подойдет увлажняющий тональный крем с матирующим эффектом и очень легкой текстурой, такое средство поможет коже поддерживать уровень увлажненности и избавит ее от блеска.

Такие средства, как румяна, тени и подводка не подойдут для использования в зале, они будут растекаться от потоотделения, придавая не красоту, а обратное. Про румяна не стоит даже думать, так как физические нагрузки придадут лицу естественный румянец. Ситуация с помадой не менее комична, женщина с ярко накрашенными губами в спортивном зале выглядит смешно.

Необходимым средством для спортивного зала является дезодорант, нужно выбирать дезодоранты без содержания спирта с минимальным запахом. Спирт будет вызывать раздражение, а злоупотребление запахами — это неуважение к окружающим, смесь запаха пота и парфюмерного компонента ужасна.

Можно заменить дезодорант антисептическими салфетками.

Если актуальна проблема избавления от целлюлита, то можно сочетать процедуры и занятия спортом. Для этого перед тренировкой проблемные места нужно намазать антицеллюлитным средством с термическим эффектом и надеть сверху специальные шорты. Использовать этот метод нужно очень аккуратно, чтобы не перегреть тело в области почек.

Нелишним средством станет детская присыпка, ей нужно обрабатывать обувь изнутри, это защитит от мозолей, а также нейтрализует запах пота. Если тренировка включает в себя посещение бассейна, то после нее необходимо обязательно принять душ и воспользоваться увлажняющими средствами для лица и тело. Эта мера позволит защитить свою кожу от реакции на хлорированную воду.

За время посещения зала вам предстоит принять душ дважды — перед тренировкой и после нее. Перед занятием лучше использовать гели с ароматом цитрусовых, они будут бодрить и придавать сил. После тренировки можно воспользоваться гелями с мягкими цветочными ароматами, они будут способствовать расслаблению и настраивать на отдых.

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