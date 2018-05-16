Как восстановиться после неудачной пластики

Не всегда в вопросах красоты все проходит как по маслу. Иногда ожидания и реальность — две большие разницы, и особенно часто это касается работы пластического хирурга.

«Хотела как лучше, а получилось как всегда» — девиз большинства девушек, которые обращаются к врачу за новым телом и лицом. К сожалению, в погоне за эталонной внешностью многие забывают о рисках, которые могут поджидать в пути. О том, как восстановиться после неудачной пластики, рассказал известный хирург, доктор медицинских наук, пластический хирург GMTClinic Анвар Салиджанов.

Не без причины

В современном мире процент неудачных пластических операций невысок. Тем не менее, от этой неприятности не застрахован никто. В зависимости от физиологических особенностей организм каждого человека может реагировать на операцию по-разному. Но вот что внушает спокойствие — большинство операций проводятся уже по известным и изученным вдоль и поперек методикам, а возможные осложнения хорошо изучены современной медициной, и зачастую устранить их не составляет большого труда.

Остаться с носом

Понять, что ринопластика прошла неудачно вы сможете далеко не сразу, а лишь через несколько месяцев после операции. В большинстве случаев симптомы, которые могут беспокоить в течение полугода, — это обычный процесс заживления. Но если восстановительный период прошел, а неприятные симптомы продолжают беспокоить, то нужно попробовать все исправить.

Для этого случая существует коррекционная и вторичная ринопластика. Коррекционная устраняет мелкие изъяны. Если же требуется существенная работа над ошибками — делается повторная ринопластика. С ее помощью возможно устранить последствия первой операции и не только улучшить внешний вид носа, но и восстановить нарушения.

Есть и два минуса: во-первых, при повторной операции работу врачу осложняют остаточные деформации и наличие рубцовой ткани после предыдущей операции. А значит, придется попотеть. Во-вторых, реабилитация после вторичной операции длится дольше.

Больше — не лучше

О главном. Неудачной может считаться и маммопластика, несоответствующая эстетическим показаниям. В основном, за повторной операцией приходят, когда признаки неудачной маммопластики видно невооруженным глазом: смещение имплантов, изменения формы груди. Плюс — повторная маммопластика практически ничем не отличается от первичной операции. Главное для вас — строго следовать в восстановительный период всем предписаниям хирурга, чтобы не допустить новых осложнений.

Нежная и ранимая

Кожа вокруг глаз чувствительная и ранимая, поэтому, чтобы не исправлять ошибок после операции, надо с практически параноидальной ответственностью подойти к блефаропластике, ведь веки невозможно прятать постоянно за темными очками. Осложнения чаще всего возникают в результате неправильного планирования или из-за индивидуальных особенностей заживления. Не всегда первичный результат совпадает с пожеланиями пациента. Поэтому самый лучший способ сохранить себе нервы — полное понимание результата операции. Ведь вторичная блефаропластика — куда более сложная операция, которая требует больше вмешательств.

Страховка от неудачи

Многие неудачные пластические операции можно исправить лишь путем повторного хирургического вмешательства. Главное — запомнить: для того чтобы любая пластика прошла успешно, важно с умом подходить к выбору специалиста. Чем ответственнее вы отнесетесь к выбору пластического хирурга, тем меньше будет риск и тем выше будет вероятность получения именного того результата, о котором вы так мечтали.