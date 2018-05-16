8 отличных средств для быстрого преображения кожи вокруг глаз

Как ни крути, а время берет свое. И как бы то ни было, но даже если у вас прекрасная генетика, вы занимаетесь спортом, питаетесь правильно, ведете правильный образ жизни, спите по 8 часов в сутки, на выходных отдыхаете, все равно, может быть не так быстро как у тех, кто пренебрегает всеми правилами, появляются сначала первые признаки старения кожи, а затем, явные следы возраста.8 отличных средств для быстрого преображения кожи вокруг глазЕсть те, кто невозмутимо утверждает, что необходимо

принимать возраст как есть и ничего кардинального не предпринимать. Кто-то ничего не говорит, и никого не оповещая мчится к косметологам, чтобы всеми

способами предотвратить старение кожи. А кто-то поддается панике, и начинает

использовать все подряд и вперемешку, порой не разбираясь в сути проблемы.

Хотя, проблема и так ясна.

Те, кто переживает из-за своего внешнего вида, и состояния

кожи лица, самым тщательным образом изучают ежедневно в зеркале свое отражение.

Поэтому, любое изменение на лице, и не только, замечают очень быстро. Обычно,

первым делом, первые признаки старения проявляются в области глаз. И именно

там, с каждым годом, все быстрее и быстрее кожа становится менее упругой и более ослабленной, меняется форма век, появляются гусиные лапки и под глазами порой

образуются мешки.

Появление первых признаков старения именно в этой области не случайно и связано это прежде всего с тем, что здесь особенно тонкая и чувствительная кожа. Полностью лишенная подкожно-жирового слоя, она почти не защищена от воздействия свободных

радикалов и УФ-излучения. Поэтому кожа вокруг глаз истончается и покрывается

морщинками в первую очередь.

Что необходимо предпринимать, чтобы предотвратить быстрое

старение кожи вокруг глаз?

Есть много проверенных способов, и помимо того, что можно обратиться

к косметологу и сделать инъекции, очень важно ежедневно питать и увлажнять кожу вокруг глаз. Какими кремами лучше всего пользоваться, зависит от вашего возраста, состояния кожи вокруг глаз, и индивидуальной непереносимости. Крема на основе

масел содержат все необходимые вещества для глубокого питания и увлажнения кожи.

Средства с витамином Е эффективны при восстановлении упругости кожи. Косметика

на основе растительных компонентов, помогает активировать микроциркуляцию. 1. Sesderma, контур-гель для глаз и губ Glicare Снимает отечность и увлажняет кожу вокруг глаз и губ. Подходит для нормальной, смешанной и жирной кожи.

2. Cholley, крем

антивозрастной от морщин для области вокруг глаз

Специально разработан для восстановления, повышения

упругости и увлажнения зоны вокруг глаз.

3. Erborian,

Женьшень, восстанавливающий уход за кожей вокруг глаз

Средство 3 в 1: против темных кругов, против отечности,

эффект лифтинга. Дневная доза всех необходимых микроэлементов и витаминов

4. DrBrandt, от отеков под глазами

Гель, который в течение нескольких минут «прячет» лишний

груз, подтягивает кожу и моментально избавляет ее от отеков!

5. Egia, бальзам для зоны вокруг глаз

Эффективно снимает отечность и синеву вокруг глаз,

разглаживает мелкие морщинки, удерживает влагу, помогая коже век сохранить

упругость и эластичность.

6. Dermaceutic,

сыворотка для лифтинга кожи вокруг глаз Derma Lift 5.0 Немедленный лифтинг-эффект в сочетании с действием пептидов,

устраняет мелкие и мимические морщины.

7. Erborian, бамбук

увлажняющий уход за кожей вокруг глаз

Помогает мгновенно уменьшить признаки усталости области

вокруг глаз: обезвоживание, мешки под глазами и сухость кожи.

8. Naobay, флюид под глаза

Флюид для глаз с роликовым аппликатором с гиалуроновой

кислотой и молекулами кальция реактивирует производство собственной

гиалуроновой кислоты и эластина.

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