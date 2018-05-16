8 отличных средств для быстрого преображения кожи вокруг глаз 

Как ни крути, а время берет свое. И как бы то ни было, но даже если у вас прекрасная генетика, вы занимаетесь спортом, питаетесь правильно, ведете правильный образ жизни, спите по 8 часов в сутки, на выходных отдыхаете, все равно, может быть не так быстро как у тех, кто пренебрегает всеми правилами, появляются сначала первые признаки старения кожи, а затем, явные следы возраста.8 отличных средств для быстрого преображения кожи вокруг глазЕсть те, кто невозмутимо утверждает, что необходимо
принимать возраст как есть и ничего кардинального не предпринимать. Кто-то ничего не говорит, и никого не оповещая мчится к косметологам, чтобы всеми
способами предотвратить старение кожи. А кто-то поддается панике, и начинает
использовать все подряд и вперемешку, порой не разбираясь в сути проблемы.
Хотя, проблема и так ясна.
Те, кто переживает из-за своего внешнего вида, и состояния
кожи лица, самым тщательным образом изучают ежедневно в зеркале свое отражение.
Поэтому, любое изменение на лице, и не только, замечают очень быстро. Обычно,
первым делом, первые признаки старения проявляются в области глаз. И именно
там, с каждым годом, все быстрее и быстрее кожа становится менее упругой и более ослабленной, меняется форма век, появляются гусиные лапки и под глазами порой
образуются мешки.
Появление первых признаков старения именно в этой области не случайно и связано это прежде всего с тем, что здесь особенно тонкая и чувствительная кожа. Полностью лишенная подкожно-жирового слоя, она почти не защищена от воздействия свободных
радикалов и УФ-излучения. Поэтому кожа вокруг глаз истончается и покрывается
морщинками в первую очередь.
Что необходимо предпринимать, чтобы предотвратить быстрое
старение кожи вокруг глаз?
Есть много проверенных способов, и помимо того, что можно обратиться
к косметологу и сделать инъекции, очень важно ежедневно питать и увлажнять кожу вокруг глаз. Какими кремами лучше всего пользоваться, зависит от вашего возраста, состояния кожи вокруг глаз, и индивидуальной непереносимости. Крема на основе
масел содержат все необходимые вещества для глубокого питания и увлажнения кожи.
Средства с витамином Е эффективны при восстановлении упругости кожи. Косметика
на основе растительных компонентов, помогает активировать микроциркуляцию. 1. Sesderma, контур-гель для глаз и губ Glicare Снимает отечность и увлажняет кожу вокруг глаз и губ. Подходит для нормальной, смешанной и жирной кожи.
2. Cholley, крем
антивозрастной от морщин для области вокруг глаз
Специально разработан для восстановления, повышения
упругости и увлажнения зоны вокруг глаз.
3. Erborian,
Женьшень, восстанавливающий уход за кожей вокруг глаз
Средство 3 в 1: против темных кругов, против отечности,
эффект лифтинга. Дневная доза всех необходимых микроэлементов и витаминов
4. DrBrandt, от отеков под глазами
Гель, который в течение нескольких минут «прячет» лишний
груз, подтягивает кожу и моментально избавляет ее от отеков!
5. Egia, бальзам для зоны вокруг глаз
Эффективно снимает отечность и синеву вокруг глаз,
разглаживает мелкие морщинки, удерживает влагу, помогая коже век сохранить
упругость и эластичность.
6. Dermaceutic,
сыворотка для лифтинга кожи вокруг глаз Derma Lift 5.0 Немедленный лифтинг-эффект в сочетании с действием пептидов,
устраняет мелкие и мимические морщины.
7. Erborian, бамбук
увлажняющий уход за кожей вокруг глаз
Помогает мгновенно уменьшить признаки усталости области
вокруг глаз: обезвоживание, мешки под глазами и сухость кожи.
8. Naobay, флюид под глаза
Флюид для глаз с роликовым аппликатором с гиалуроновой
кислотой и молекулами кальция реактивирует производство собственной
гиалуроновой кислоты и эластина.
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