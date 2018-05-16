В чем заключается процедура татуажа

Перманентный макияж можно делать в любом возрасте, при условии, если кожа у женщины в хорошем состоянии. Однако косметологи не советуют делать такую процедуру юным девушкам, так как их кожа в этот период очень нежная и не нуждается в татуаже. МедикФорум собрал данные об этой процедуре.

Как делать татуаж?

Не рекомендуется проводить перманентный макияж тем, кто регулярно посещает солярий или длительное время пребывает на солнце. Под действием ультрафиолета цвет введенной краски может измениться, к примеру, из черного в синий оттенок. Во время стресса, ангины, простуды или герпеса от татуажа следует отказаться до полного выздоровления. По всем правилам татуаж делают в салонах красоты, имеющих на эту процедуру лицензию. Перед процедурой следует обязательно обсудить со специалистом все нюансы процедуры: проконсультироваться по поводу особенностей вашего организма, о технике процедуры, об используемой краске, о ваших пожеланиях к процедуре и желаемому результату. По завершению процедуры уточните у специалиста, как ухаживать за теми участками кожи, на которых был нанесен татуаж. В чем заключается процедура?

Как проходит процедура?

Перед тем, как сделать татуаж, специалист вводит обезболивающий препарат, это может быть гель или мазь, в содержании которого присутствует лидокаин. Учтите, что если у вас есть аллергия на этот препарат, то вам не рекомендуется его вводить. Также в салонах делают инъекционную анестезию, но мастера редко прибегают к такому методу, так как это может вызвать отеки у клиента и проводить процедуру будет сложно. Следующий этап — это заживление, которое длится около двух недель. В эти дни желательно находиться в помещении, избегать солнечных лучей. На тех участках кожи, где был сделан татуаж, образуются корочки, которые примерно через четыре дня самостоятельно отпадут. Ни в коем случае не пытайтесь удалить эти корочки, иначе это может повлиять на ваш пигмент кожи. За все дни заживления специалисты не рекомендуют посещать бассейн, солярий, пользоваться декоративной косметикой и средствами для умывания. Если после того, как отпадет корочка, вас не удовлетворит результат, вы непременно можете обратиться к мастеру за коррекцией. Чаще всего в 90% случаях перманент требует коррекции, особенно татуаж губ. Это обусловлено тем, что каждый человек по-своему индивидуален, соответственно и его пигментация кожи, которая сразу может не принять новые изменения. После процедуры мастера настоятельно рекомендуют принимать антигерпесные средства. Ранее эксперты назвали правила перманентного макияжа.