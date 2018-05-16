«Сухое голодание»: польза или вред

Голодание — безусловный стресс для организма, хотя как краткосрочная мера рекомендуется даже врачами при некоторых заболеваниях. По поводу же сухого голодания официальная медицина в целом категорична: это очень опасно! Риск для здоровья и жизни человека намного превосходит возможный положительный результат. И причина этого в том, что увлеченный оздоровлением человек меры, как правило, не знает.

При этом, надо признать, врач может порекомендовать пациенту с обострением панкреатита воздержаться на некоторое время от еды. Непродолжительное голодание помогает сделать более редкими эпилептические приступы, которые медикаментозному лечению не поддаются. Предоперационный запрет на питье и еду назвать голоданием в полной мере нельзя. А вот «голодовки», столь популярные у желающих похудеть людей, могут нанести вред. Эндокринолог Георгий Мсхалая уверен — после длительного воздержания от еды можно запросто не только набрать потерянный вес с лихвой, но и запустить в организме опасные процессы. Давление падает до опасных значений, физические нагрузки переносить очень тяжело, нарушается метаболизм, а восстановить его очень сложно. Из-за нехватки белка организм начинает расщеплять мышечную ткань.

Адепты «оздоровления любой ценой», в свою очередь, убеждены, что сухим голоданием можно вылечить чуть ли не любые болезни, в частности артрит, аллергию разного рода, гастрит, астму, остеохондроз, даже бесплодие и онкологию. Авторы некоторых зарубежных исследований поддерживают идею о пользе периодического голодания. Например, нейрофизиолог из Института изучения старения (США) Марк Мэтсон напоминает, что наши далекие предки, не имея возможности раздобыть еду, могли голодать некоторое время. А в периоды засухи целые народы могли выжить без воды. Значит, генетически мы приспособлены к тому, чтобы периодически давать организму такую разгрузку.

Сухое голодание тоже, оказывается, бывает, так сказать, мягкое и жесткое. В последнем случае на весь период воздержания запрещен даже контакт с водой — никаких умываний, душа и чистки зубов. В мягком варианте нельзя воду глотать. Мыться и соблюдать гигиену — пожалуйста. При этом методики, предлагаемые популяризаторами оздоровительного голодания, содержат перечень оптимальных периодов «сушки». Они начинаются от одних суток и могут длиться 36 часов, трое суток, пять дней, семь, девять или одиннадцать. Выдержавшие подобное испытание уверяют, что внешний вид меняется к лучшему разительно: белеют зубы, цвет лица становится более свежим, уходят болезни, человек чувствует себя буквально парящим в воздухе. Но начинать голодание «с бухты-барахты» не рекомендуют даже они. Подготовка у энтузиастов начинается задолго до начала «оздоровительной практики».

Часто в поиске аргументов сторонники голодания приводят нашумевшую историю жизни и книги доктора Брэгга — пожалуй, первого массового популяризатора идеи оздоровления голодом. Однако Брэгг, как выяснилось после его смерти, отнюдь не был доктором и приписал себе 14 лет, чтобы утверждать, что он отлично сохранился благодаря воздержанию от пищи и правильному образу жизни. Ученые последовательно разбивают его теории в пух и прах, так что даже авторитет Брэгга как диетолога сейчас ставится под сомнение.

Главврач городской клинической больницы Александр Мясников считает, что после голодания организм реагирует на возвращение к нормальному питанию скачком инсулина и выбросами гормонов, происходит задержка натрия, а он, в свою очередь, задерживает воду. Для обезвоженного организма это чревато как минимум отеками, а в тяжелых случаях — нарушением сердечной деятельности, повышением уровня мочевой кислоты, диареей, тошнотой, понижением или повышением давления и прочими проблемами, грозящими стать хроническими.

Выходить из голодовки нужно только под наблюдением врача. Входить ли в нее — это решение, которое нужно принимать взвешенно и только после консультаций с разными специалистами, пройдя обследования и установив индивидуальные противопоказания. Общие противопоказания для сухого голодания — диабет, злокачественные опухоли, язва желудочно-кишечного тракта, болезни мочевого пузыря, низкая масса тела, беременность и некоторые другие. Сухое голодание оказывает серьезное разрушающее действие на ткани организма, длительное отсутствие жидкости в которых грозит сгущением крови.

Ради укрепления здоровья человек способен на все, даже на рискованные эксперименты, которые могут это здоровье разрушать. Однако своевременное обращение к врачам и критичный подход к нетрадиционным методикам лечения — лучший способ продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше.

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