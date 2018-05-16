Как в 40 выглядеть на 20: секреты красоты азиаток, которые стоит знать всем

Индианка Айшвария Рай (44 года), китаянка Люси Лью (49 лет), иорданка Рания аль-Абдулла (47 лет), тайка Линь Чилин (43 года), японка Михо Накаяма (48 лет), арабка Шейха Моза (58 лет)… Красотой этих знаменитых азиаток восхищаются миллионы мужчин, а женщины из разных уголков мира грезят о такой же необыкновенной внешности. Как им удается сохранять молодость и красоту? В чем их секрет?

Идеальная кожа, блестящие волосы, стройные тела… И это в 45! Да что уж там, в 50! Пластика? Ботокс?! А вот и нет! Просто азиатские девушки «с младых ногтей» правильно ухаживают за собой. Их выбор — забота о себе и своем теле плюс разумное использование бьюти-средств.

Многоступенчатое очищение

Неудивительно, что кожа большинства азиаток не страдает от акне и других «гадостей». Ведь уход за кожей представляет для них целый ритуал. К примеру, японки верят, что тело дано им во временное пользование и обращаться с ним нужно максимально бережно. Самый важный этап ухода за кожей — это многоступенчатое очищение, так считает большинство жительниц Азиатских стран. Сначала они используют очищающий гель, с помощью которого удаляют и макияж, и поверхностные загрязнения, потом наносят на лицо мыльную пену, глубоко очищающую кожу. Далее в ход идет сыворотка. А завершает все молочко, гель или крем той же структуры. Также японки очень любят ночные несмываемые маски, поэтому с утра они выглядят свежими и отдохнувшими, даже если не выспались.

Айшвария Рай Натуральная косметика

«Вечно молодая» японка, 50-летняя модель Масако Мидзутани утверждает, что тратит на уход за кожей по 5 (!) часов в день. Конечно, ты скажешь, что для тебя это непозволительная роскошь, но, может, все-таки стоит поучиться у этой красотки? И покупают азиатки не абы что: для них важно, чтобы все уходовые средства были из одной линейки, тогда каждый компонент будет усиливать действие предыдущего. Искусственным ингредиентам — бой! В своих формулах азиатские производители косметики стараются использовать только натуральные компоненты. Их косметика в основном готовится из трав и растительных экстрактов, которые произрастают только в их регионе. Восточные красавицы тщательно выбирают, что и в каких количествах они будут наносить на свою кожу.

Люси Лью Солнцу — бой!

В то время как мы с тобой стараемся изо всех сил загореть и без зазрения совести валяемся на пляже по 5 часов, для девушек-азиаток солнце — под запретом. Ведь именно солнце — это первая причина преждевременного старения кожи. Ни одна японка, кореянка или тайка не выйдет на улицу без надежной защиты от УФ-лучей лица: крем с SPF всегда лежит в ее сумочке!

Рания аль-Абдулла

Минимум макияжа

Что касается макияжа, то тут у жительниц Азии тоже есть важное правило: чем меньше — тем лучше. Декоративную косметику они используют как дополнение, чтобы подчеркнуть природную красоту или замаскировать небольшие недостатки. Ведь любой макияж забивает поры, что может привести к не очень хорошим последствиям. А оно им надо?

Линь Чилин

Здоровое питание

«Мы то, что мы едим» — наверняка ты много раз слышала эту фразу. И даже не пытайся ее оспорить. Это факт. Кухня Азии славится своей высокой питательной ценностью и здоровым способом приготовления пищи. Азиатки едят только свежеприготовленные продукты — мясо, травы, овощи. Ты не поверишь, но даже полуфабрикаты в Японии делаются из натуральных продуктов высокого качества, а фастфуд азиаты практически не едят. Именно правильное питание помогает им добиться красоты кожи изнутри. А еще в Китае, Корее и Японии очень любят чай. Исследования показывают, что многие сорта чая содержат антивозрастные вещества, препятствующие старению кожи. Может быть, это и есть главный секрет молодости азиатских женщин?

Михо Накаяма

Сигареты? Ни за что!

И, наконец, давайте признаем, что азиатки ведут более правильный и здоровый образ жизни по сравнению с жительницами других регионов земного шара. В Азии практически невозможно встретить в публичном месте женщину, которая курит или пьет алкоголь.

И персональный совет от нас: не забывай сохранять спокойствие! Косметические средства, процедуры, правильное питание, здоровый образ жизни — это, конечно, хорошо, но все-таки недостаточно для того, чтобы кожа была красивой и здоровой. Азиатские девушки твердо убеждены, что стресс — это главный враг гладкой и подтянутой кожи, поэтому они стараются в любой ситуации держать себя в руках и, что бы ни случилось, оставаться в гармонии с собой. Вот чему нам с тобой стоило бы поучиться. Ведь так?

Текст: Валерия Зубова