Браво: 6 звезд, которые похудели после 40 лет и выглядят фантастически

Керсти Элли (67 лет)

Керсти Элли в 2011 году и 2018 году

Звезда фильма «Двое: я и моя тень» долго страдала от лишнего веса. Она просто много ела — и порой не могла остановится. «Знаете, сладкое, а особенно сливочный сыр, были для меня наркотиками. Я начинала есть — и вот уже в руках оказывалась пустая пачка», — рассказывала актриса прессе.

Получив ведущую роль в сериале «Королевы крика», звезда решила взять себя в руки: заручилась поддержкой диетолога Дженни Крейг и стала питаться по ее системе. Идея состоит в том, что можно не ограничивать себя в выборе продуктов, но суточный рацион не должен превышать 1200–2300 калорий (точное количество зависит от веса человека, физических нагрузок и привычек). Актриса признается: «Если я не знаю, как мне питаться дальше, я сразу звоню своему диетологу».

Также Керсти Элли стала заниматься спортом: в зале она появляется три раза в неделю, практикует йогу, часто ездит на велосипеде. Благодаря приложенным усилиям женщина потеряла более 20 кг и держит вес уже два года. И да, она красотка!

Тайра Бэнкс (44 года)

Тайра Бэнкс в 2008 году и 2018 году

В юности у модели подозревали расстройство пищевого поведения, она стадала дистрофией, ей даже пришлось обращаться по этому поводу к врачу. Кто же знал, что через много лет ситуация изменится кардинально — и создательница шоу «Топ-модель по-американски» начнет стремительно полнеть.

В 2008 году папарацци застали Тайру врасплох, когда она загорала на пляже. Ее снимки в купальнике попали на первые полосы многих журналов и вызвали бурные обсуждения. Супермодель решила ответить хейтерам на собственном шоу Tyra Banks Show, куда пришла все в том же купальнике. Сквозь слезы Бэнкс говорила, что мама учила ее быть сильной и переносить трудности с гордо поднятой головой.

После этого эпизода Тайра начала уделять больше внимания своему рациону, диетолог заставил ее вести дневник питания. «Я не считаю чертовы калории, я просто записывают, все, что ем. Это помогает перестроить свой рацион и сделать его более здоровым», — рассказывала Бэнкс журналистам.

Достигнув первых успехов, модель стала закреплять их с помощью спорта. Она занимается с тренером три раза в неделю в течение полутора часов. Тренировка включает кикбоксинг, занятия с медицинским мячом и гирями. Благодаря всем этим стараниям Тайра вернула себе стройную фигуру.

Алисса Милано в 2014 году и 2017 году

Мы помним ее милой и очаровательной Фиби из сериала «Зачарованные». Маленькая, худенькая Алисса покорила сердца зрителей. После завершения проекта много воды утекло, Милано стала ведущей модного шоу «Подиум», родила двоих детей. Во время беременности она вела один из сезонов фешен-шоу и выглядела, кстати, мило. После родов пышные формы в кадре уже не вызывали умиления. Но Алисса все никак не могла от них избавиться.

Хейтеры издевались над лишним весом звезды и нарядами, которые она выбирала, чтобы недостатки фигуры. Казалось, точеная фигура не вернется к Милано уже никогда, но она сумела совершить невозможное: килограммы начали таять, когда актриса села на диету Аткинса (эта же система помогла похудеть после родов Ким Кардашьян ).

Алисса сбросила 20 кг — и при этом не страдала от ограничений в питании. Например, на завтрак она ест вареного лосося с небольшим кусочком сливочного сыра и тонкими ломтиками огурца. В ее рационе есть сладкий перец (источник витамина С), цукини (из этого овоща она делает лапшу себе на ужин), яйца, греческий йогурт, креветки, авокадо и другие полезные продукты. А когда актрисе хочется перекусить, она делает себе чипсы из капусты. Алисса добавляет к тонким ломтикам перец, соль, чеснок и запекает в духовке. Думаем, нам всем есть чему у нее поучиться.

Мэрайя Кэри в 2017 году и 2018 году.

Звезда заметно округлилась после того, как ее бросил миллиардер Джеймс Пакер . Мэрайя начала заедать стресс. Булочки, шоколадки и фастфуд быстро отразились на фигуре. Женщина называла себя бодипозитивной, направо и налево кричала, что ей «нравится эта большая задница». Прозрение наступило, когда Мэрайя перестала влезать в коллекцию новых концертных боди. Да и выступать на сцене стало тяжелее: танцоры уже не могли ее поднимать, а после каждого выступления у певицы была сильная одышка.

Мэрайя решила встать на путь борьбы с лишним весом. По сообщению СМИ, она прошла операцию по уменьшению желудка (после нее пациенты держат специальную диету, начинают есть меньше и быстро худеют). Результат не заставил себя ждать. В театре TCL певица появилась в обтягивающем черном мини-платье, а все отметили, что она заметно похудела.

Сейчас Мэрайя продолжает питаться под наблюдением диетологов, она уже почти вернула идеальную фигуру, которая была у нее в юности.

Дрю Бэрримор в 2016 году и 2017 году

Дрю никогда не скрывала, что у нее проблемы с метаболизмом. Она то полнела, то худела. Но запустила себя капитально после развода с третьим мужем: просто начала заедать горе. «Я распустилась настолько, что перестала обращать внимание на то, как выгляжу», — рассказывала Дрю в одном из интервью. Вернуло ее в реальность предложение о работе.

Дрю предстояло сыграть зомби Шейлу в сериале «Диета Санат Кларита». Ради роли ей требовалось похудеть. Тогда Дрю подключила консультанта по питанию, села на белковую диету и занялась спортом. «Благодаря этой диете растет мышечная масса, которая вытесняет весь вредный и ненужный жир. Я честно соблюдаю правила питания, но постоянно мечтаю о пицце». А тренируется, кстати, актриса каждый день. В результате она уже потеряла более 10 кг. То ли еще будет!

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