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В социальных центрах Зеленограда заработали комнаты прохлады
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В социальных центрах Зеленограда заработали комнаты прохлады 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В период жаркой погоды центры социального обслуживания Зеленограда предлагают всем желающим посетить комнаты прохлады с кондиционерами. Они располагаются в ТЦСО «Зеленоградский» и его филиалах:
— ТЦСО «Зеленоградский» — корпуса 205а, 126, телефон: 8 (499) 736-41-52;
— филиал «Крюково» — корпус 2014, телефон: 8 (499) 210-04-23;
— филиал «Савелки» — корпус 320, телефон: 8 (499) 734-90-32;
— филиал «Солнечный» корп. 826, телефон: 8 (499) 710-89-65.
Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить здоровье, необходимо соблюдать нехитрые правила поведения.
Так, без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности: с 11.00 до 17.00 дня. Для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день. В пик жары желательно полностью исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность.
Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков.
Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Симптомы перегрева ребенка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.
Взрослым также необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара: слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Если человек перегрелся, необходимо незамедлительно обращаться к врачу и проводить мероприятия по охлаждению организма.
Инфографика: газета «Вечерняя Москва»
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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