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Как и что видит слепой человек
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Как и что видит слепой человек 

Рамблер 46 минут назад
Как вы думаете, что видят слепые люди? Возможно, вы считаете, что они видят только чёрный цвет, но это не совсем так. На то, что видит человек, лишенный зрения, влияет вид и степень слепоты.
1. Люди, родившиеся слепыми, не видят ничего. Чтобы понять, что это значит, закройте глаза. Вы не увидите ничего.
2. Люди, которые потеряли зрение. Полная потеря — случай редкий. Такое происходит, когда нарушается связь между глазами и мозгом, например, повреждён глазной нерв или удалены глаза. В таком случае могут появляться своеобразные галлюцинации в виде сверкания, мерцания, вспышек.
3. Функциональная слепота. Она проявляется по-разному: человек может видеть предметы только очень на близком расстоянии или угол зрения у него невелик.
4. Практически слепые люди видят крупные объекты, но картинка расплывается. Также они различают цвета, но только с близкого расстояния.
Не менее интересен вопрос, видят ли незрячие сны. Это тоже зависит от вида слепоты. Так, слепые от рождения картинок не видят, но во сне переживают другие ощущения. А вот практически слепые и те, кто потерял зрение, видят сны, похожие на сны обычных людей.
Женский форум
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