Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье

Не секрет, что чем раньше найдено заболевание, тем проще его вылечить. Но большинству из нас совсем не хочется лишний раз идти в поликлинику и заниматься обходом врачей. А вот с помощью этих тестов вы поймёте, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем и решите, стоит ли вам срочно обращаться к медикам.

1. Проверьте зрение. Возьмите лист, на котором нарисована точка, сядьте ровно и держите его на расстоянии 30-40 см. Закройте один глаз рукой и смотрите на точку 10 секунд, не поворачивая голову и не моргая. Теперь закройте другой глаз и повторите всё в точности. Если в течение 10 секунд картинка не искажалась, не появлялись пятна, то сетчатка глаза в порядке. Если на картинке появлялись другие изображения, то обратитесь к врачу.

2. Проверьте выносливость. Для этого измерьте пульс на запястье, а потом сделайте 20 приседаний в хорошем темпе. Снова измерьте пульс. Если он повысился на 25%, то вы здоровы. Сильное увеличение пульса говорит о слабости сердечно-сосудистой системы.

3. Проверьте позвоночник. Встаньте прямо так, как вам привычно. Попросите кого-нибудь посмотреть на вашу спину в профиль. Она округлена примерно на 45 градусов и больше, а бёдра выступают вперед? У вас искривление позвоночника.

4. Проверьте циркуляцию крови. Сядьте ровно, вдохните и задержите дыхание. Засеките время. В среднем мужчина способен не дышать 40 секунд, женщина — 30. Через пять минут повторите тест, но выдохните. Средний показатель задержки дыхания на выдохе — 25-40 секунд. Более низкие показатели говорят о низкой тренированности и замедленной циркуляции крови.