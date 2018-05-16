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Как сделать тренировки более эффективными?
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Как сделать тренировки более эффективными? 

Harper’s Bazaar 46 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Распространённая история: человек стабильно посещает зал пару раз в неделю, но желаемого результата так и не достигает — сантиметры, конечно, уходят, мышцы накачиваются, но вот только не с той скоростью, с которой хотелось бы. Вполне возможно, причина в не слишком грамотной стратегии. Определить правильный курс и в разы усилить эффективность тренировки помогут три совета ниже — обязательно постарайтесь ими воспользоваться.
Планируйте свою тренировку в том случае, если вы занимаетесь без тренера. Не стоит бездумно бродить от одного тренажёра к другому: подобная тактика ещё никого к фигуре мечты не приводила. Вы должны чётко знать, что будете делать в каждый конкретный момент.
Никакого фанатизма. Стремление добиться невозможного — не самая лучшая опция, поверьте. Да, жалеть себя не нужно, но при этом не стоит с упорством, достойным лучшего применения, издеваться над собственным организмом. Это, кстати, очень распространённая ошибка новичков: своим, будем откровенны, дурацким и никому не нужным фанатизмом они разрушают тренировочный процесс и не дают себе прогрессировать.
Обязательно растягиваетесь после тренировки. Это поможет мышцам стать более эластичными и устлит результат от тренировки.
Ну и наконец золотое правило: не стоит думать, что, если вы как следует поработали в зале, вам можно все. Помните: физическая нагрузка — это только тридцать процентов успеха.
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Женский форум
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