Самые распространенные мифы о еде: что правда, а что ложь

Специалисты в области диетологии пытаются развенчать ошибочные представления о вреде и пользе продуктов питания.

В ходе опроса, проведенного производителем диетических добавок, выяснилось, что большинство опрошенных верят в мифы о продуктах питания.

Как пишет Independent, результаты исследования показали, что люди до сих пор живут в соответствие с самыми нелепыми утверждениями о еде, как, к примеру, что жвачка будет растворяться в желудке семь лет или что морковь помогает видеть в темноте.

Как отметили медики, большинство распространенных среди людей мифов о продуктах питания являются ложными. Оказалось, что около 39% респондентов не просто верят в них, но и соблюдают их в жизни.

«Большинство людей демонстрируют низкую осведомленность о том, что действительно полезно для их здоровья, а что — очень вредно», — отметила автор исследования Анна Лиони.

Специалисты компании однако рассказали, что действительно, употребление яблок может заменить зубную щетку, так как содержат волокна. А вот то, что яйца вредят здоровью, потому что повышают холестерин — этот миф является ложью, также неверно считать, что сахар дает организму энергию. Отказ от одного из приемов пищи в день не поможет похудеть, пишет издание.

Кроме того, исследователи снова опровергли утверждение, что есть после восьми вечера якобы вредно для фигуры.

«Иногда то, что работает для одного, может не работать для другого. Но есть много мифов о еде, которые окончательно были развенчаны», — добавила Лиони.

По данным специалистов, люди до сих пор не научились получать необходимое количество энергии из продуктов питания, поэтому зачастую им не хватает ее в течение дня. В итоге они уверены, что заболевают, а в то время как им просто не хватает знаний об источниках энергии и витаминах.