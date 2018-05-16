Каблуки, соль и воду прочь. Как избавиться от отеков ног летом?

«А здоровье моё не очень… то лапы ломит, то хвост отваливается» — помните тяготы собачьей жизни в Простоквашино? Семейный доктор Оксана Викторова уверена, что советские мультипликаторы как нельзя лучше передали все жалобы сельских жителей врачам в садово-огородный сезон. По словам медиков, одной из самых актуальных летних проблем для многих становятся действительно отёки и боль в ногах ног. Специалист рассказала «АиФ-Челябинск», как снять отеки, которые уже есть и что следует сделать, чтобы они не возвращались.

Если не обувь, то сердце

Если вы заметили, что ноги опухли и к концу дня напоминают колонны, то это повод задуматься о своем здоровье. Как правило, на начальной стадии заболевание не дает болевого синдрома. Бывают такие ситуации, когда в отеках виновата неудобная обувь. Но если после смены обуви ногам не стало лучше, то нужно обратиться к врачу. Чаще всего отеки ног свидетельствуют о проблемах сердечно-сосудистой системы или нарушении обмена веществ. Нарушение функции почек также может проявляться в отеках.

Для ослабления выраженности клинической картины можно посоветовать следующее:

Найти удобную обувь, которая не будет стеснять движения. Для отечных ног не подойдут туфли на каблуках или на абсолютно плоской подошве. Если есть возможность, то обувь лучще менять каждые 2-3 часа, чтобы ноги не затекали. Отрегулировать водно-солевой баланс. Исключить излишне соленое, постараться не пить больше обычного. Кстати, полезными средствами от отеков считаются арбуз, который обладает мочегонными свойствами и натуральный виноградный сок, способствующий укреплению стенок сосудов. Сохранять подвижный образ жизни. Избегать травмирования ног.

Зарядка для левой и правой

Немногие знают, но есть специальные довольно простые упражнения для профилактики отеков. Если вы много сидите, то небольшие прогулки даже по коридору уже принесут пользу. А если будете делать зарядку для ног, то и вовсе скоро почувствуете облегчение.

В положении сидя или стоя прижмите к полу пятку, а носок несколько раз постарайтесь поднять вверх, а потом наоборот — прижав ступню к полу, оторвите от пола пятку 5-10 раз. Босой ногой попытайтесь поймать и поднять или удержать небольшой предмет — мячик или карандаш. Поочередно поджимайте и растопыривайте пальцы на одной и другой ноге. Пройдите на цыпочках, стараясь подняться как можно выше, представьте себя балериной на пуантах. Проделайте плавные круговые вращательные движения ступнями ног. Завершая гимнастику для проблемных ног, попытайтесь попрыгать на носочках.

Волшебная пилюля?

Многие пациенты просят назначить универсальное средство от отеков, но его не существует. Только изучив клиническую картину и собрав все анализы, врач может порекомендовать мази и мочегонные средства.

Гели предназначены для улучшения кровообращения и лечения венозного застоя. Самим себе их назначать опасно. Кроме того, нужно понимать, что гели — это лишь часть лечения, которое обычно состоит из целого комплекса препаратов. Чаще всего такие препараты прописывают вместе с мочегонными средствами, а также назначают гимнастику для укрепления мышц ног и вечерние ванночки для снятия усталости. Ошибаются те, кто думает, что отеки лечатся здесь и сейчас. Чтобы избавиться от отеков, нужен курс лечения, поскольку они являются следствием нарушений в работе организма.

Ванночки и массаж

Для уставших и отечных ног спасением могут стать ванночки с морской солью. Теплую воду следует налить в таз, добавить морскую соль и опустить в этот раствор ноги. Мышцы расслабить и немного пощипать больные места. Продолжительность процедуры 15-20 минут

Контрастные ванночки тоже хорошо зарекомендовали себя. Ноги подержать 1 минуту в теплой воде и 10-15 секунд в холодной, а затем опять в теплой — 8-10 подходов. Завершить процедуру следует в холодной воде. Такие ванночки подходят для отечных ног без варикозного расширения вен и трамбоза.

После ванночки можно сделать массаж ног. Сначала следует помассировать каждый пальчик, начиная с кончика и до основания. Потом массажными движениями нужно подняться от ступни до колена и так 3-4 раза.

Объявив войну отекам, помните, что недосып — это ваш враг. Регулярное недосыпание сказывается на работе щитовидной железы и гормональном фоне. Ноги, как и весь организм, для слаженной работы должны отдыхать не менее 8 часов в сутки.