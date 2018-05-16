Что ты должен знать о геморрое

Не думали, что когда-нибудь придётся писать про геморрой, но это важная тема, как сказал бы небезызвестный доктор с одного из федеральных каналов. Почему важная, ведь геморрой в сознании большинства людей — это то, что появляется при огромных физических нагрузках? Но на деле же это лишь одна из причин, приводящих к появлению геморроя. Самыми распространёнными являются несколько более простых факторов. О них, а также о том, как избежать появления геморроя, мы расскажем в этой статье.

Что такое геморрой

Многие люди думают, что геморрой — это когда прямая кишка выпадает наружу. Но это совершенно другое заболевание, тогда как геморрой — это патологическое увеличение геморроидальных узлов, то есть, проще говоря, увеличение сосудистых образований. Происходит это по многим причинам, которые ведут к застойным процессам, которые сначала незаметны и могут вызывать лёгкий дискомфорт, но при запущенном состоянии приводят к достаточно сильным болям практически при любых действиях, связанных с физической нагрузкой, не говоря уже о походах в туалет. И если ты стесняешься идти к врачу с такой проблемой, потому что тебе стыдно или просто не привык жаловаться на всякие «мелочи», то вот тебе стимул: геморрой развивается. Да, если ты думал, что будет просто болеть и кровоточить, то спешим тебя расстроить: постепенно узлы начнут выпадать из прямой кишки. Именно так, иначе они будут вызывать как минимум дискомфорт. Постепенно вправлять узлы будет невозможно, и вот тут ты побежишь лечиться за любые деньги, лишь бы тебя избавили от этой болезни и тебе заломят немалую цену. Поэтому, как и со всеми болезнями, лучше начинать лечение на ранних стадиях, а не запускать до того состояния, когда на это требуется много времени, сил и денег. Ещё лучше — придерживаться нескольких жизненных принципов и правил. О них мы расскажем чуть позже. Подробнее узнать о геморрое →

Что способствует появлению геморроя

1. На первом месте стоит ожирение. Да, толстые люди могут говорить что угодно на тему того, что лишний вес никак не влияет на здоровье и не мешает жить. Но на деле он вызывает множество осложнений, в том числе геморрой. Из-за постоянного перенапряжения под действием давления излишнего веса появляются застойные процессы.

2. Поднятие тяжестей. То же самое, что и при ожирении, только здесь ты не постоянно таскаешь на себе кучу лишнего мяса и жира, а делаешь единовременные усилия, из-за чего, опять же, может развиться геморрой. К тяжестям можно отнести не только поднятый на спор тяжёлый мешок, но и спорт, особенно тяжёлую атлетику. Да-да, становая и приседания с чрезмерно тяжёлым грузом прокачивают не только мускулатуру, но и вероятность в ближайшее для тебя время посетить проктолога. 3. Сидячий образ жизни. И вот ты думаешь, что не толстый и не занимаешься тяжёлым спортом — значит, всё в порядке. А вот и нет. При сидячем образе жизни появляются застойные процессы, которые нарушают венозный отток крови. Вспомни, кто чаще других жалуется на геморрой и у кого на сидениях и стульях можно увидеть специальные подушки? Это водители, офисные работники с большим стажем и другие люди, которые не встают с места по несколько часов.

4. Болезни органов. Необязательно появление геморроя связано с образом жизни. Геморрой может появиться из-за проблем с органами малого таза, кишечником, печенью и при нарушениях гормонального фона. 5. Еда. Любишь острые, копчёные и солёные продукты? Ты в группе риска! 6. Вредные привычки. Часто пьёшь алкоголь, куришь и постоянно переедаешь? Добро пожаловать на приём к проктологу!

7. Наследственность. Если у тебя в семье есть люди с геморроем, то риск его появления у тебя увеличивается. 8. Стресс. Ещё один стимул научиться расслабляться и отвлекаться от городской суеты. 9. Гигиена. Использование туалетной бумаги, которая по мягкости может сравниться с газетой, приводит не только к риску появления геморроя, но и к микротрещинам, через которые может попасть инфекция.

Как проявляется геморрой

На ранних этапах геморрой приносит небольшой дискомфорт и зуд. Многие люди списывают это на недостаточную гигиену или на пот. Далее появляется кровь, которая начинает идти при дефекации, а в более запущенных случаях — до и после неё. Кстати, при отсутствии лечения геморрой может привести к анемии — недостатку гемоглобина в крови. Кровотечение сопровождается постоянной тупой болью. На этом этапе любой адекватный человек пересилит свой стыд и пойдёт к врачу. Ну а если ты рисковый парень и решил, что дальше геморрой уже не разовьётся, то сюрприз: есть и более неприятная форма — выпадение узлов из прямой кишки. Сначала это будет при физической нагрузке, а потом — при сильном кашле или чихании. Да, ты даже чихнуть нормально не сможешь без того, чтобы не выпал узел. Достаточно понятно донесли, что стыдиться идти к проктологу — это глупо и опасно для здоровья?

Как избежать геморроя

1. Избавься от вредных привычек. Алкоголь, сигареты и наркотики исключай сразу. 2. Веди сбалансированный образ жизни. Сразу исключи сидячий образ жизни или, если это невозможно, вставай и несколько минут занимайся лёгкими упражнениями. Хотя бы той же ходьбой. Хотя бы раз в час. Физические тренировки должны быть умеренными, без поднятия тяжестей. 3. Соблюдай диету. Питаться нужно часто и понемногу — пять раз в день. Исключи вредную пищу: фастфуд и блюда с огромным количеством специй, которые так любят индусы, негативно влияют не только на пищевод и желудок, но и являются одной из причин возникновения геморроя. В еде отдавай предпочтение продуктам с клетчаткой, растительным и животным белком. Также нужно пить достаточное количество жидкости.

4. Используй правильные средства гигиены. Отдай предпочтение салфеткам для интимной гигиены или душу, если есть возможность. 5. Проходи профилактические осмотры. Своевременное обнаружение геморроя поможет вылечить его быстро и за небольшие деньги.

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