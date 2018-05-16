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Как не заскучать на беговой дорожке
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Как не заскучать на беговой дорожке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Чередуйте интенсивность нагрузки. 5 минут — быстрый шаг, следующие 5 — бег. Такой подход увеличит эффективность тренировки и уж, конечно, никак не позволит сетовать на ее монотонность.
Не просто смотрите любимый сериал — превратите процесс в увлекательную игру. Например, договоритесь с собой следующим образом: каждый раз, когда вы видите Эмилию Кларк в «Игре престолов», вы начинаете бежать в гору. Ну а когда камера показывает Кита Хэрингтона — напротив, переходите на более простой режим. Время пройдёт незаметно, гарантируем!
Обязательно ставьте перед собой конкретные цели. Вы должны чётко понимать, что необходимо сделать за тренировку, иначе у вас не будет мотивации долго задерживаться на беговой дорожке (для тех, кто в танке, хотим напомнить, что без кардиотренировок лишний вес будет уходить очень медленно). Скажем, договоритесь сами с собой, что хотите пробежать 5 километров — и даже не думайте покидать зал, пока этого не сделаете. Цели при этом, конечно, должны быть реалистичными.
Наблюдайте за своими друзьями по несчастью (то есть, о чем это мы: о таких же отчаянных любителях спорта). Например, посчитайте, сколько людей сегодня пришли в зал в чёрной форме, а сколько — в красной. Занятие кажется довольно бессмысленным, но, поверьте, оно действительно убивает время.
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