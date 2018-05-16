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Как правильно проводить микродермабразию в домашних условиях
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Как правильно проводить микродермабразию в домашних условиях 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Микродермабразия — это процедура, предназначенная для удаления старых, ороговевших клеток кожи. В результате, после процедуры кожа станет более эластичной и здоровой. МедикФорум собрал советы по косметическим процедурам.
Что это за процедура?
Это стало очень популярным лечением в салонах и спа-центрах, но также возможно выполнять микродермабразию дома. На рынке существует множество наборов для домашней микродермабразии, которые можно безопасно использовать для обновления кожи. При проведении процедуры на дому лицо должно быть очищено заранее, и после процедуры нужно увлажнить и успокоить кожу. Лучший способ безопасно и эффективно самостоятельно выполнить микродермабразию — это купить качественный набор для проведения процедуры. Наборы обычно содержат механическую вращающуюся щетку, которая может быть подключена к электрической розетке или работать при помощи батареек. Крем, содержащий отшелушивающие кристаллы, также обычно включается в набор. Многие микродермабразионные наборы дополнительно содержат продукты, предназначенные для обработки кожи после выполнения процедуры.
Как провести микродермабразию дома?
Домашняя микродермабразия как правило, является более мягкой процедурой, чем в спа-салоне, но кожа каждого человека может реагировать по-разному. Перед выполнением процедуры на всем лице, необходимо проверить небольшую область кожи. Если через несколько минут на коже не проявляются каких-либо побочные эффекты, процедура может считаться безопасной для выполнения на лице. Кожа на лице должна быть чистой, прежде чем приступать к микродермабразии. Мягкое очищающее средство можно использовать для удаления сальных выделений и остатков макияжа. Жесткие очищающие средства, содержащие кислоты или эксфолианты, не должны использоваться до микродермабразии, так как это может привести к сильному раздражению. Кожа должна быть влажной при применении микродермабразионного крема. После нанесения крема используется щетка, которая мягко растирает отшелушивающий крем по коже, что приводит к удалению старых клеток и сальных пробок. Для достижения наилучших результатов обрабатывать кожу щеткой нужно пару минут. Затем кожу споласкивают, и далее наносится увлажняющий, успокаивающий крем. После проведения домашней микродермабразии может появиться покраснение на коже, что абсолютно нормально. Покраснение должно вскоре исчезнуть. После микродермабразии кожа также может стать более чувствительной. Поэтому какое-то время придется избегать солнечных лучей. Чем полезен пилинг в домашних условиях?
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