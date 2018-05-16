Движение — залог здоровья

Чтобы чувствовать себя в обществе полноценным человеком, нужно быть здоровым. И здоровье человека — в его руках. Для правильного образа жизни необходимо движение. Как и в каком объеме, зависит от возраста человека.

Бег полезен, но большей частью для молодых людей, тем же, кто уже перешагнул средний возраст, лучше просто ходить. Уделять этому нужно примерно час в день в одно и то же время. Тогда будет достигнут необходимый результат.

Вот вам интересный факт. Исследователи выяснили, что больше всего долгожителей в Москве — в Центральном административном округе. Стали сопоставлять экологические факторы. Оказалось, что они во всех административных округах более или менее одинаковые. Я задумался над этим вопросом и провел свое исследование. Выяснилось, что в Центральном округе живет больше людей с высшим образованием. И на мой взгляд, это и есть один из основных факторов долгожительства: люди с высшим образованием больше прислушиваются к умным советам врачей: как им поступать в той или иной ситуации, как вести здоровый образ жизни. Поэтому мое четкое убеждение: чтобы быть здоровым — нужно образовываться или самообразовываться.

На здоровье влияет и общение. Я люблю это дело, только из-за работы получается общаться в основном с сотрудниками нашего центра. У меня часто спрашивают, когда же я занимаюсь общественной деятельностью. Я отвечаю, что только в свободное время. Ведь общественная работа и называется так, потому что ей надо заниматься вне рабочего времени. На службе я провожу около 14 часов в день, но, несмотря на это, стараюсь все успевать и не упускать ничего из запланированного. Впрочем, и общественная деятельность моя практически неразрывно связана с профессиональной. Однажды я в числе других известных деятелей подписал обращение к нации с призывом тщательнее следить за своим здоровьем. После этого было принято решение создать Лигу здоровой нации, которую я и возглавил. Мы проводили форумы «Здоровье и спорт», «Здоровье и просвещение» и многие другие мероприятия. Лекция, с которой я выступил перед посетителями парка «Зарядье», — тоже часть этой работы.

И еще одна важная вещь. Я очень много работаю и из-за напряженного графика последние несколько лет практически не употребляю спиртного. Алкоголь влияет на здоровье, влияет негативно. Употребление спиртного выбивает из графика. Как врач могу сказать, что любой алкоголь вырабатывает в организме соляную кислоту, которая буквально сжигает внутренние органы человека и все полезные бактерии в его организме. Быстро выводится только белое сухое вино — на моей родине в Грузии это хорошо знают и предпочитают его другим видам спиртного. Самое важное здесь — соблюдать норму! Организм человека — сложная штука. Нужно относиться к нему с уважением.