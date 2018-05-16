Пищевые добавки для детей отличаются передозировками витаминов и микроэлементов

Нарушения рецептуры выявлены в подавляющем большинстве проб. МедикФорум неоднократно предупреждал от употребления пищевых добавок, в которых нет необходимости при наличии разнообразного полноценного питания. Эксперты из Германии показали, что даже такие препараты для детского питания часто отличаются дозировками элементов с превышением допустимых норм. Службами по защите прав потребителей в рамках проекта Klartext были проведены исследования 26 пищевых добавок для детей. Хотя бы по одному витамину или микроэлементу обнаружено превышение нормативов Немецкого общества по питанию в 85% случаев. Чаще всего в пищевых добавках производители превышают нормы содержания витаминов C, B6, E и биотина. В одном из исследованных препаратов были превышены нормы по всем компонентам. В половине случаев в пищевых добавках для детей оказываются превышенными даже максимально допустимые дозы. При этом передозировки витаминов и микроэлементов могут иметь опасные последствия для здоровья. В частности, жирорастворимые витамины A и D могут накапливаться в организме и приводить к таким патологическим симптомам как головные боли, тошнота, утомляемость.