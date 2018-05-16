Что делать с пигментными пятнами?

Свежий и ровный цвет лица — гордость женщин, но немногие могут похвастаться абсолютно чистой кожей. Одна из таких проблем — пигментные пятна, как врожденные, так и приобретенные. От первых вряд ли удастся избавиться. Не помогут никакие средства, включая советы профессиональных косметологов. А вот с появившейся пигментацией можно побороться. МедикФорум решил выяснить, как это можно сделать. Сначала желательно установить причину появления пигментных пятен, ведь если это связано с хроническими заболеваниями, косметические процедуры будут неэффективны.

Причины пигментации

•вашей коже вредны прямые солнечные лучи, так как вызывают чрезмерное и неравномерное образование меланина; •аллергическая реакция. Если высыпания на коже и шелушения долго не лечатся, возможны осложнения в виде темных пятен; •изменения гормонального фона. Как правило, в этом случае пигментные пятна проходят самостоятельно; •возрастные изменения. Множество людей старшего возраста страдают от появления крупных коричневых пятен на лице и руках, для их удаления потребуются специальные процедуры; •ожоги, повреждения кожи тоже могут вызвать пигментацию; •заболевания почек, желудочно-кишечного тракта тоже влияют на появление пигментных пятен; •авитаминоз и недостаток минералов. Кроме этого, коричневые пятна на коже могут возникнуть из-за стресса, нехватки витаминов, плохого кровообращения. Поэтому, при возникновении пигментации сначала стоит обратиться к врачу, чтобы выявить заболевание, вызвавшее эту проблему. Если вмешательство медицины не требуется, стоит попробовать решить проблему самостоятельно. Существует множество домашних средств, отбеливающих кожу (сок лимона, петрушки, огурца, свежий творог, сладкий перец и др.). Это процесс долгий, следует запастись терпением. Если народные способы оказались недейственными, на помощь придет современная косметология. Сейчас на вооружении у специалистов есть несколько методик для избавления от пигментации.

Как еще можно избавиться от пигментации?

1. -косметические препараты, которые для вас индивидуально подберет косметолог; 2.химический пилинг; 3.лазерный пилинг; 4.мезотерапия; 5.фототерапия; 6.дермабразия. Поверьте, обязательно найдется волшебное средство, которое поможет лично вам. Но, если у вас уже есть склонность к образованию пигментных пятен, старайтесь соблюдать меры предосторожности — своевременно лечите основные заболевания, пользуйтесь косметикой с защитой от солнца, включайте в свой рацион свежую зелень и продукты, богатые витаминами. Ранее эксперты рассказали о пользе касторового масла.