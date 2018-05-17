Что делать, если мышцы перестали расти?

В теории увеличить объем мышц несложно, нужно работать с большими весами, соблюдать режим и правильно питаться. На практике все оказывается сложнее, рост мышц может остановиться, несмотря на тренировки и питание. Существует четыре решения для того, чтобы запустить рост мышц заново, они работают вне зависимости от причин остановки прогресса.

Увеличение количества питательных веществ в рационе

Наиболее распространенной причиной является недостаток питательных веществ в питании, если вы не считаете каждую употребленную калорию, то можете ошибиться. Определение потребностей организма осуществляется методом проб и ошибок, начините с увеличения калорийности питания в дни тренировок на 200-300 килокалорий. Желательно делать прибавку отдельным приемом пиши и употреблять его сразу же после тренировки, в случае если занятие длится более 45 минут, то дополнительные калории должны поступать в его процессе. Удобнее всего восполнять энергетические запасы прямо на тренировке при помощи белково-углеводного коктейля.

Повышение качества и увеличение продолжительности сна Недостаток сна и отдыха тоже приводит к остановке прогресса, важно убедиться, хватает ли вам ночного сна. Если вы с трудом просыпаетесь и делаете это только по будильнику, а на выходных спите подольше, это говорит о том, что вам не хватает сна. Для того, чтобы сон стал лучше, перед ним нужно употреблять небольшую порцию белковой пищи, спальня должна быть полностью затемненной, свет мешает качественно выспаться. Хорошо помогает придумать себе занятие, которым вы будете заниматься перед сном, такой ритуал будет расслаблять и настраивать на сон.

Внесение разнообразие в тренировки

Тело адаптируется не только к нагрузкам, но и к тренировочной программе. Важно периодически переключаться на другой формат тренировок, для этого можно проводить раз в месяц отдельное занятие, посвященное тому, чего вы обычно не делаете. Замените свою обычную тренировку тренажерным залом, делайте те упражнения, которые будут максимально необычными и непривычными для вашего тела.

Проведите в тренажерном зале 1-2 часа, обязательно возьмите с собой протеиновый коктейль для подкрепления сил.

Проведение разгрузочной недели

Если ни один из перечисленных трех способов не позволяет сдвинуть успех с мертвой точки, то остается лишь один способ — дать себе отдых. Также разгрузочная неделя будет необходима при проявлении признаков перетренированности. Профессиональные атлеты проводят разгрузочную неделю в среднем один раз за 8-12 недель, после семи дней восстановления чаще всего они переходят на новую программу. В течение разгрузочной недели интенсивность тренинга следует существенно снизить, заниматься с более низкими весами или выполнять работу с весом собственного тела.

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