Эти весы точно помогут вам привести себя в форму

Признаюсь, о похудении я задумывался уже давно, а сейчас, когда лето уже почти вступило в свои законные права, желание стать спортивнее стало еще больше. В первую очередь начались жесткие тренировки, и мне очень хотелось отслеживать свой прогресс не только визуально, но и «численно». Счетчики калорий помогают разве что сбросить вес — без физической нагрузки они не сделают из вас атлета, даже если перейти на правильное питание. На помощь пришли «умные весы».

Какая была цель

Сразу обозначу, что моей первоначальной целью было вовсе не похудение в общепринятой трактовке. Как раз наоборот, моих 80-81 кг даже не хватает до «нормы» при росте 188 см. Поэтому прежде всего хотелось «конвертировать» жировые отложения в мышцы, чтобы свести к минимуму общий процент содержания жировых тканей. Как же все это отследить? По первому же запросу в поисковике узнал, что с этой задачей отлично справляются умные весы Picooc: они не только считывают 12 показателей организма во время измерения веса, но и также синхронизируют прогресс с мобильным приложением — для владельца Android-смартфона очень удобно.

Какие показатели можно узнать

Весы Picooc превращают организм в открытую книгу — они следят за здоровьем организма в целом, для чего анализируют колебания состава и веса тела. Это позволяет получить исчерпывающий отчет о состоянии организма и данные сразу 12 (да-да) показателей:

ИМТ (индекс массы тела)

Общий процент содержания жировых тканей

Процент висцерального жира

Содержание белка

Базальный метаболизм

Мышечная масса

Костная масса

Содержание воды в организме

Телосложение

Масса скелетных мышц

Метаболический возраст

Как происходит измерение

Процесс взвешивания почти не отличается от привычной всем процедуры — достаточно просто постоять на весах в течение нескольких секунд. В это время через тело пропускается небольшой разряд тока (вообще не ощущается, но людям с кардиостимуляторами пользоваться такой штукой нельзя). Принцип анализа основан на том, что электрический импульс легче проходит через мышцы и воду, чем через жир. По этой причине взвешиваться необходимо босиком, тем более верхняя панель сделана из закаленного стекла и имеет приятное нескользящее покрытие.

Чтобы создать рабочую модель весов, понадобились годы исследований ученых из США и китайских диетологов, которые свели к минимуму погрешность таких измерений.

Отслеживаем прогресс

Чтобы следить за своими успехами, нужно сперва подключить весы к мобильному приложению (есть для Android и для iOS). Настройка занимает не больше минуты, после чего уж можно приступить к первому взвешиванию — данные сразу же появятся на смартфоне. Как можно увидеть на снимке, в марте у меня было все не очень хорошо: увеличился объем внутреннего жира, вес тела оставлял желать лучшего, да и все показатели были в «красной» зоне. Краткая сводка состоит из веса и процента жира в теле. Чтобы получить доступ к подробной информации, достаточно нажать на измерение — здесь и будут отображены все показатели, измеряемые весами.

С помощью тренировок и правильного питания (интеллектуальная система сама подбирает рекомендации, необходимые для достижения идеальной формы) к середине мая мне удалось увеличить оценку тела с 2.9 баллов до 7.6, и хотя вес сильно не изменился, можно увидеть, что своей цели я достиг — жира стало меньше, а мышц — больше.

Да, ряд показателей еще оставляет желать лучшего, но работа еще не закончена. Удобно, что в приложении присутствует подробное описание для каждого измерения. Можно почитать, что представляет собой тот или иной показатель, а также сопоставить свое значение со шкалой нормы. А благодаря аналитике предусмотрена возможность отследить, как, например, менялось содержание жира в организме — у меня оно снизилось с 33.8 в марте до 21.7 в мае.

Можно выбрать модель под каждого

Picooc — это не одни весы, это целый бренд, который представлен несколькими моделями. Мне удалось производить измерения с помощью сразу двух версий — S3 и Mini. Друг от друга они отличаются не только размерами, но и индикатором веса (у больших весов он белый, у маленьких — красный). Кроме того, у S3 есть поддержка Wi-Fi, с помощью которой весы синхронизируются с приложением. Модель Mini может передавать данные только с помощью Bluetooth.

Picooc Mini заметно компактнее и отлично подойдет дамам, они имеют толщину всего 2 см и ширину 26 см — в ванной поместятся запросто. Встроенные датчики биоимпеданса также имеются, все 12 показателей она отслеживает.

Весовые ограничения точно такие же, как у старшей — 150 кг. Работают S3 от батареек АА, а Picooc Mini — от ААА. Они идут в комплекте и служат очень долго — за два месяца менять пока не пришлось.

Приводим себя в форму!

Купить любую понравившуюся модель весов можно у официального представителя Picooc в России. В этом магазине можно приобрести как модель S3, так и Mini. При заказе не забудьте промокод на скидку 15% — PAI15, который действует на всю линейку весов на picooc-russia.ru. Промокод действует до конца июля. Худейте, но не забывайте про физические нагрузки!