14 лучших эфирных масел при простуде

Усталость, ломота во всем теле, кашель и чиханье — явные признаки надвигающейся простуды, а зачастую и гриппа. Но прежде чем бежать в аптеку за порцией антибиотиков, прием которых нередко сопровождается рядом побочных эффектов, попробуйте старые добрые натуральные средства — например, эфирные масла, которые обладают великолепными свойствами. Какие из них самые действенные и как именно следует их применять?

Орегано

Противовирусные и антибактериальные свойства эфирного масла орегано помогают привести в порядок иммунную систему и идеально подходят для борьбы с инфекциями. Исследования показали, что оно отлично справляется с заболеваниями дыхательных органов, в том числе с кашлем и болью в горле, а также помогает забыть о насморке. Кроме того, орегано можно использовать для создания натурального дезинфицирующего средства для рук.

Если у вас есть высококачественное чистое орегано, при появлении первых признаков простуды поместите несколько капель этого средства себе под язык и дайте им впитываться в течение 30 секунд, прежде чем проглотить. Вы также можете приготовить разогревающую массажную смесь, добавив в 4 чайные ложки базового масла (например, касторового, миндального или кокосового) по 2 капли орегано, розмарина, перечной мяты и эвкалипта.

Тимьян

Тимьян обладает антисептическими свойствами и может применяться для стимуляции кровообращения при травмах и мышечном перенапряжении. Он борется с усталостью, является натуральным средством для снятия стресса и антидепрессантом. Если вы хотите улучшить свое самочувствие, добавьте в аромалампу смесь из тимьяна (3 капли) и апельсина (3) или примите горячую ванну, добавив в нее тимьян (2 капли) и бергамот (4). При лечении простудных заболеваний вы также можете разогреть на аромалампе смесь из тимьяна (4 капли), мандарина (4) и кардамона (2).

Эвкалипт

Эфирное масло содержит около 72% чистого эвкалипта, что делает его эффективным средством против грудного кашля. Этот антисептический и антибактериальный продукт часто добавляют в разнообразные противопростудные препараты. Он стимулирует иммунитет и борется с воспалительными процессами в легких. Кром того, ингаляции с использованием эвкалипта отлично подходят для лечения синусита — для этого добавьте в кастрюлю с водой две капли этого средства и подышите над паром в течение нескольких минут. Вы также можете сделать массаж, смешав 4 чайные ложки базового масла с эвкалиптом (4 капли), имбирем (2) и розмарином (4).

Лемонграсс

Эфирное масло лемонграсса традиционно используется в аюрведической медицине в качестве средства, помогающего победить лихорадку и успокоить нервную систему. А вот традиционная китайская медицина рекомендует применение эфирного масла лемонграсса для облегчения боли в желудке, головных болей, простуды, гриппа и ревматизма. Это волшебное натуральное средство обладает обезболивающими, противомикробными, антисептическими, бактерицидными, дезодорирующими, мочегонными и седативными свойствами, которые делают его одним из наилучших эфирных масел при простуде.

Если вы страдаете от бессонницы, разогрейте в аромалампе лемонграсс (4 капли) и лаванду (4); при ломоте в теле используйте массажную смесь из лемонграсса (2 капли), имбиря (4), лаванды (4) и базового масла (4 чайные ложки).

Ладан

Мистический ладан отлично подходит для лечения кашля: он обладает антисептическими, вяжущими, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, которые делают его идеальным эфирным маслом для лечения простуды или гриппа. Ладан также помогает справиться с тревожностью, появляющейся во время болезни.

Попробуйте принять горячую ванну, добавив в воду ладан (2 капли), апельсин (2) и эвкалипт (1). Эту же смесь вы можете влить в кастрюлю и подышать над исходящим от нее паром, чтобы справиться с заложенностью носа.

Чайное дерево

Эфирное масло чайного дерева обладает антисептическими, противовирусными и противомикробными свойствами. Оно отлично подходит для уменьшения кашля, лечения заболеваний бронхов и ангины — нанесите несколько капель на кожу в районе носовых пазух и шею. Вы также можете разогреть в аромалампе смесь из 4 чайного дерева (4 капли) и эвкалипта (4).

Эфирное масло чайного дерева также является отличным натуральным дезинфицирующим средством, поэтому вы можете использовать его для уничтожения микробов в воздухе. Добавьте 25 капель чайного дерева в полулитровую бутылку воды, прикрутите к ней распылитель и нанесите полученную смесь на все предметы, с которыми контактировал больной.

Лаванда

Благодаря своему аромату лаванда уже давно заняла одно из лидирующих мест в списке самых популярных масел. Это прекрасный натуральный продукт является естественным обезболивающим средством быстрого действия, помогающим расслабиться, справиться с бессонницей и кожными заболеваниями — для этого достаточно нанести немного масла на подушку или разогреть его в аромалампе непосредственно перед сном. Кроме того, лаванда облегчает проблемы с дыханием при мокроте — для этого нанесите ее на нос и шею.

Грейпфрут

Цитрусовые — лучшие эфирные масла при простуде. Масло из грейпфрута облегчает нервное истощение, расстройство желудка, очищает организм и проясняет сознание. Чтобы привести в порядок организм и расшатавшиеся нервы, принимайте ванны с грейпфрутом (2 капли) и геранью (3) или разогрейте в аромалампе смесь из грейпфрута (4 капли) и ладана (2).

Перечная мята

Эфирное масло перечной мяты отличается острым ментоловым ароматом с чистыми, сладкими нотками, от которых по телу пробегает холодок. Оно восстанавливает энергию и улучшает настроение. Благодаря высокой концентрации ментола применение эфирного масла перечной мяты способствует избавлению от простудных заболеваний, облегчая заложенность носа и уменьшая боли. Этот продукт идеально подходит для создания массажных смесей: достаточно добавить 2 капли перечной мяты в базовое масло, дополнив средство 4 каплями масла розмарина. Перечная мята также помогает справиться с тошнотой и расстройством желудка — достаточно нанести ее на носовой платок и вдыхать его.

Корица

Эфирные масла изготавливаются из коры или листьев корицы, но нас интересует именно второй вид, поскольку он приносит лучшие результаты. Корица издавна известна не только своим пряным ароматом, но и лечебными свойствами, которые использовались на протяжении веков, чтобы помочь справиться с проблемами пищеварения, циркуляции крови и снижением иммунитета. При появлении первых признаков болезни принимайте ванны с корицей (1 капля), имбирем (2) и лавандой (2).

Гвоздика

Гвоздика — вечнозеленое дерево родом из Индонезии, прославившееся своими «гвоздиками», которые известны в качестве пряной специи. Эти самые гвоздики на протяжении веков применялись и в качестве средства, уменьшающего зубную боль. Сегодня масло из них используется для лечения различных заболеваний, включая не только проблемы с зубами, но и расстройство желудка, кашель, головную боль, боли в мышцах, стрессы и астму. Например, смесь из гвоздики (2 капли), корицы (2), мандарина (6) и базового масла (4 чайные ложки) подойдет для массажа, снимающего перенапряжение и ухаживающего за кожей.

Сандаловое дерево

Эфирное масло сандалового дерева идеально подходит для снижения стресса и лечения эмоционального выгорания, поэтому используется во многих процедурах. Оно обладает вяжущими, противовирусными, антисептическими, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, что делает его идеальным эфирным маслом для лечения простуды. Примите ванну с 2 каплями сандалового дерева и 4 каплями лаванды — вы сразу же почувствуете, как ваше состояние улучшилось.

Имбирь

Имбирь стимулирует работу пищеварительных органов, а также хорошо подходит для лечения простуды, кашля, гриппа, ревматизма, боли в мышцах и суставах и даже малярии. Если вы хотите почувствовать себя лучше во время болезни, принимайте горячие ванны с этой смесью: имбирь (2 капли), кардамон (3). Чтобы облегчить расстройство желудка и победить тошноту, добавьте в аромалампу имбирь (2 капли), перечную мяту (4), апельсин (4).

Базилик

Базилик — зеленая трава, получившая мировую славу благодаря своему обилию в блюдах итальянской кухни. Его нанесение на перенапряженные мышцы способствует быстрому снятию воспалений и избавлению от неприятных ощущений. Паровые ванночки с базиликом пробивают нос и облегчают дыхание. А вот массаж ног с этой травой снимает усталость и спасает от отечности. Кроме того, массаж с базиликом также подходит для лечения расстройства желудка и тошноты.