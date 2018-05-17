Обнаружена повышенная опасность грибов

Грибы традиционно считаются великолепным источником белка и лучшей альтернативой мясу. Но выяснилось, что врачи не хотят рекомендовать этот продукт даже для питания совершенно здоровых людей. Специалисты не считают грибы диетическим продуктом, хотя они и насыщены белком, содержат много макро— и микроэлементов, а также отличаются практически полным отсутствием жиров, передает РИА Новости

«С грибами нужно быть максимально осторожным. Этот продукт противопоказан страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым людям следует ограничивать употребление грибов до 50 граммов в день»,

— поделились эксперты своим мнением о грибах.

Ученые напомнили, что подземная часть лишь одного гриба может занимать огромную площадь в сотни квадратных метров. Такая грибница впитывает в себя в том числе и вредные вещества, — например, из почвы и воды. В грибах, по словам специалистов, содержатся крайне опасные для здоровья тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец и пр.

Особая опасность, исходящая от грибов, связана с тем, что они обладают способностью аккумулировать в себе тяжелые металлы в количестве, в несколько раз более высоком, чем в почве, на которой они растут. Именно по этой причине эксперты советуют употреблять блюда из грибов лишь в малых дозах и не стесняться вообще отказываться от них.

Дополнительно специалисты заметили, что грибная клетчатка невероятно тяжела для человеческого пищеварения, она часто не переваривается желудком совсем. Также этот продукт может вызвать кишечную непроходимость.