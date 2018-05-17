С какого возраста можно краситься

Насмотревшись на кино— и эстрадных звезд, юные создания пытаются быть похожими на них в буквальном смысле слова. А для этого начинают килограммами и тоннами накладывать на себя всевозможные виды косметических средств.

В Великобритании ученые провели опрос, в ходе которого выяснили, что для девочек от 12 до 14 лет макияж каждый день — обычное явление. Более того, половина опрошенных заявила, что без макияжа на улицу не выйдут ни за что.

По этому поводу врачи всего мира бьют тревогу: кожа юных созданий начинает увядать, не успев толком расцвести. Девиз медиков «Красота — это чистая и ухоженная кожа» тинейджерами не воспринимается.

Возьмем самую распространенную проблему подростков — акне (в простонародье — угри или прыщи). В борьбе с ними молодежь готова наложить на лицо сразу несколько видов кремов, тоников, молочка и т.п., а затем все это «залакировать» тональным кремом или пудрой. После чего количество прыщей растет в геометрической прогрессии. Ученые Бразилии провели исследование, в результате которого выяснили, что кожные заболевания имеют от 40 до 50 процентов женщин, постоянно наносящие макияж, из них порядка 15 процентов регулярно ведут борьбу с акне. Это же исследование показало, что все заболевания вызваны веществами, входящими в состав косметических средств. Наиболее негативное воздействие они оказывают именно на подростков.

Опрос, проведенный в одном из онлайн-магазинов косметики, показал, что среди активных пользователей косметических средств большой процент подростков в возрасте от 11 (!) лет. Врачи обеспокоены такой тенденцией. Так, бразильские ученые, проводившие исследование, говорят о том, что несформированная гормональная система подростков может просто не справиться с агрессивным воздействием такого количества косметики, что впоследствии может привести к возникновению таких заболеваний, как рак кожи, бесплодие.

Но и сейчас, в период пользования, сами того не осознавая, девушки добавляют себе и сверстникам проблем. Происходит это тогда, когда юные леди охотно делятся своей косметикой с подругами. Врачи говорят, что в этом случае вместе с помадой, тушью, тональным кремом передаются и бактерии, которые одна нанесла, а другая «подцепила». Речь идет о таких инфекциях, как герпес, стафилококк, глазные инфекции.

Ученые Калифорнийского университета (Беркли) провели эксперимент. Порядка сотни девочек–подростков, которые регулярно пользовались косметикой, они попросили обойтись без нее в течение нескольких дней. До и после начала эксперимента у наблюдаемых брали анализ мочи. Результат был ошеломляющим: концентрация различных химических веществ, включая самые распространенные в косметических средствах метил и пропилпарабены, понизилась на 45 процентов.

Между тем, парабены, фталаты и еще ряд химических веществ входят в состав большинства средств по уходу за кожей лица и тела. Ученые уже доказали, что все они изменяют гормональный уровень у молодых женщин, а тем более подростков. Опыты на животных убедительно доказали, что все эти вещества негативно сказываются на работе эндокринной системы.

По мнению ученых из Беркли, гормональные нарушения у подростков нередко впоследствии становятся причиной развития рака. В то же время опрос, который в ходе своих исследований проводили ученые Калифорнийского университета, показал, что ежедневно косметикой пользуются 65 процентов опрошенных подростков, от трех до пяти раз в неделю косметические средства используют 23 процента, 13 процентов респонденток прибегают к различным средствам по уходу за лицом и телом не более одного–двух раз в неделю.

Не меньший вред для юного организма наносят и лаки для ногтей. Ученые из Университета Дьюка (США) провели свой эксперимент: у женщин, регулярно пользующихся лаком, они взяли анализы. Выяснилось, что основа лака и одно из самых вредных веществ трифенилфосфат (ТФНФ) проникает в кожу, а затем и в кровь женщин. Это доказал тот факт, что концентрация данного вещества в крови и моче через 10–14 часов после нанесения лака на ногти возрастает в семь раз. Причем, если непосредственно перед окрашиванием дама пользовалась жидкостью для снятия лака, проникаемость трифенилфосфата в организм увеличивается в несколько раз.

Американские ученые проверили более полуторатысяч наименований лаков для ногтей. Все без исключения содержали в своем составе трифенилфосфат, включая те, на упаковках которых значилось, что ТФНФ в составе лака отсутствует.

Врачи, работающие с подростками, утверждают: чем позже юное создание будет прибегать к услугам косметической промышленности, тем больше здоровья и красоты сохранит.

Сообщение С какого возраста можно краситься появились сначала на Умная.