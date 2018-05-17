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Пластические хирурги приходят на помощь жертвам рака кожи
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Пластические хирурги приходят на помощь жертвам рака кожи 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Май объявлен месяцем борьбы с раком кожи, и Американское сообщество пластических хирургов проводит целую кампанию о важности использования косметических технологий в лечении этой болезни. В последние годы пластические хирурги всё чаще приходят на помощь пациентам с раком. Никого уже не удивит, что женщина после хирургического удаления опухоли груди обращается за помощью к пластическим хирургам, которые помогают ей решать эстетические проблемы. Однако в последние годы пластические хирурги стали более активно участвовать в лечении рака кожи. Май является месяцем борьбы с этим заболеванием, постоянно набирающим обороты. За последние 30 лет количество жертв опухолей кожи в северных странах увеличилось в несколько раз, что связано с популярностью южных курортов и невнимательным отношением туристов к защите кожи от солнечных лучей. Именно ультрафиолетовая радиация является основной причиной рака кожи.
«Иммунотерапия изменила лечение рака кожи и дала надежду многим пациентам, — говорит профессор пластической хирургии в Медицинском колледже Висконсина Уильям Дзвержинский. — Бывший президент США Джимми Картер страдал от метастатической меланомы, которая распространилась на мозг. Однако он получил лечение иммунотерапией, и никаких признаков болезни в его организме не осталось. Ещё 6 лет назад считалось просто неслыханным лечить 90-летних пациентов любой разновидностью химиотерапевтических препаратов, особенно если опухоль давала метастазы в мозг. Но иммунотерапия изменила прогнозы».
Пластические хирурги приходят на помощь пациентам, которые прошли через удаление опухолей с кожи. Им требуется пересадки кожи для восстановления эстетических пропорций тела. Особенно часто эти операции необходимы в том случае, если опухоли кожи удалялись с лица. Сегодня пластические хирурги натренированы не только для удаления подобных опухолей, но и для реконструктивных операций на оставшихся ранах, чтобы восстановить внешний вид пациента до возможной нормы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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