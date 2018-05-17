3 правила медитации для начинающих

Тысячи людей путешествуют по странам, чтобы посетить фестивали и праздники осознанной жизни, посвященные медитации. Со стороны кажется непонятным, как им удается отвлечься от суеты вокруг, а также медитировать, находясь в толпе незнакомых людей. Весь секрет состоит в том, что участники этих мероприятий регулярно практикуют осознанность.

Неоспоримые преимущества медитации поддерживают сотни коуч-тренеров и психологов, и на данный момент это наиболее широко используемый способ почувствовать себя. Эта практика предназначена для успокоения ума, осознания собственных мыслей и соединения дыхания с телом. Она помогает тебе расслабиться, наполняет счастьем и позволяет насладиться моментом.

В то же время медитация не отключает сознание — это невозможно даже для именитых мастеров. Пробовать ее можно абсолютно разными способами. Легкий бег, неторопливая прогулка, прослушивание музыки, ведение дневника и йога — все это доступные формы медитации.

Для многих может показаться открытием, что подобная деятельность расслабляет их разум и помогает сориентироваться на вещах, которые имеют значение. А иногда ты вообще никак не можешь сосредоточиться на себе — сознание просто берет перерыв.

Медитация — состояние паузы между своими делами, когда ты на некоторое время настраиваешься только на внутренние ощущения.

1. Следи за обстановкой

Исключи все факторы, которые будут тебя отвлекать. Избегай узкой и плотной одежды, затрудняющей дыхание и движения. Выбирай свободную форму, которая подойдет как для занятий, так и даже для сна. Если находишься на улице — постарайся выбрать то время суток, когда солнце еще недостаточно высоко, или же перед наступлением сумерек. В случае, если ты начинаешь медитацию дома в присутствии близких, заранее проговори, что не сможешь продолжать разговоры в течение нескольких минут и важные дела стоит отложить.

2. Пробуй разные техники

Выбери любимое место в доме — кровать, кресло, диван — и немного послушай спокойные песни.

Прогуляйся на закате или на рассвете. Никакой музыки, никаких телефонов, никаких разговоров, только ты, твои мысли и небо.

Попробуй йогу. Даже если ты новичок, всегда можешь начать с простых поз, не требующих серьезной физической подготовки.

Найди ручку и листок и запиши все, что у тебя на уме. Попробуй выполнить свое любимое упражнение — бег, плавание, прогулку — с легкими усилиями и больше обращай внимание на свои мысли, а не на мышцы.

Попробуй любой из перечисленных способов по меньшей мере пять минут. Отбрось скептическое отношение и дай шанс твоему разуму сконцентрироваться. Как только ты выяснишь, что именно работает для тебя — повторяй упражнение.

3. Используй приложения

Calm

Это приложение рекомендуется для людей, которые склонны к повышенной нервозности, а также для тех, кто борется с паническими атаками. Приложение предлагает десятки различных программ по медитации, расслабляющую музыку, звуки природы и таймеры — все, что поможет справиться с приступом раздражения и беспокойства.

OMG. I Can Meditate

Если ты не можешь настроиться на самостоятельную работу, попробуй ежедневные медитации с аудиотренером. Тебе понадобится по 15 минут в день для каждого занятия, а также нужно выбрать, какая именно программа для тебя приоритетна: некоторые делятся по целям, некоторые — по жизненным блокам, а некоторые даже — по возрастам. Также создатели уделили внимание контролю дыхания и встроили специальные будильники.

Ensõ

В случае, когда ты сама легко можешь начать работу, но просто забываешь следить за временем, — используй этот таймер для медитации. Простой и понятный интерфейс помогает установить напоминания о том, что сегодня ты ни разу не пыталась сконцентрироваться на собственных ощущениях, а также покажет, сколько времени осталось до окончания упражнения.

Noisli

Это приложение — набор фоновых звуков для медитации, если тебе сложно концентрироваться под любимые песни. Ты можешь настраивать громкость звуков дождя, леса и треска веток в костре, смешивать звуки, а также сохранять любимые комбинации.