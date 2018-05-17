Как отбелить зубы в домашних условиях

1. Отбеливание зубов с помощью пищевой соды

Отбеливание зубов содой

Помните, как раньше, не имея доступа к качественным чистящим средствам для кухни и ванной, мы прибегали к помощи старой доброй соды? Всего одна заветная желто-оранжевая коробочка помогала всем пожелтевшим предметам сантехники и быта обрести былую сверкающую белизну! Верите или нет, но можно попробовать отбелить с помощью соды и наши зубы! Просто окуните влажную зубную щетку в соду и аккуратно несколько раз проведите по передней части зубов. Прополощите рот. Этот способ довольно травматичен для эмали, но, как говорится — от одного раза еще никто не умирал. Не пытайтесь отбелить зубы с помощью соды чаще одного раза в год.

2. Отбеливание зубов с помощью лимона

Лимон — отличное отбеливающее средство

Известным отбеливающим свойством обладают и цитрусовые. Особенно преуспел в этом лимон! Почему не использовать эти качества кислого плода, чтобы отбелить зубы в домашних условиях? Достаточно немного протереть переднюю поверхность зубов светлой стороной лимонной кожуры. Способ менее травмоопасный, чем «содовый», но при этом быстрого эффекта вы не увидите. Необходимо провести «лимонный курс» в течение пары недель, чтобы заметить результат. Кстати, яблочная кислота тоже имеет отбеливающие свойства, так что любители погрызть свежее яблочко могут похвастаться оттенком зубов на пару тонов светлее, чем те, кто яблок не ест. Не забывайте, после любого кислого продукта следует прополоскать рот водой.

3. Отбеливание зубов с помощью клубничного пюре

Клубника полезна не только для здоровья, но и для белизны зубов

Кто не любит клубнику? Мы всю зиму ждем открытия сезона этой ароматной и сочной ягоды, чтобы купить сразу килограмм и наесться ее — свежей, сладкой. Однако мало кто знает, что эта ягода обладает еще и щадящими отбеливающими свойствами. Так что май и июнь — отличные месяцы для того, чтобы проверить этот способ на своих зубах. Разомните спелую ягоду в пюре и вотрите в поверхность зубов. Орудовать можно прямо пальцем, и выплевывать мякоть даже совсем не обязательно! И вкусно, и полезно!

4. Отбеливание зубов с помощью отбеливающей зубной пасты

Зубная паста — простой и проверенный способ отбелить зубы

Отбеливающие пасты есть у каждого зубного бренда. Они предлагают убить двух зайцев — и гигиенически очистить полость рта, и отбелить зубы. Казалось бы: отличный выход для тех, у кого минимум времени на процедуры. Но помните, если использовать отбеливающую пасту регулярно, зубная эмаль может быстро истончиться. Так что чередуйте ее с обычной профилактической зубной пастой.

5. Отбеливание зубов с помощью капы

Зубная капа удобна в использовании

Эффективный способ отбелить зубы в домашних условиях — зубная капа. Такой отбеливающий набор можно приобрести в аптеке. Следуя инструкции, необходимо нанести срециальный гель на поверхность зубов и зафиксировать его с помощью собственно самой капы. В зависимости от времени и механизма воздействия различают дневные и ночные капы.

Все перечисленные способы определенно принесут результат. Но помните, что отбеливание — процедура, травмоопасная для эмали и потому требующая контроля врача. Это связано с тем, что есть ряд противопоказаний к отбеливанию, например, гиперчувствительность зубов, наличие незалеченного кариеса, воспалительные процессы в деснах, клиновидные дефекты. Кроме того, зубы, подверженные флю­о­розу (когда зубная эмаль ­поражена из-за переизбытка фтора в организме) или изменившие свою окраску под действием антибиотиков тетрациклинового ряда, отбеливанию не поддаются. Не отбеливают зубы в процессе ношения брекет-сис­тем — частично зубы ими закрыты, соответственно, отбеливание будет неполноценным. Так что не увлекайтесь фанатично и помните, что обаятельной может быть только искренняя улыбка!