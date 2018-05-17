Занятие в паре — силовая тренировка дома

Тренируясь в домашних условиях с другом, вы сможете использовать его вес в качестве утяжелителя. Это очень удобно, так как вы сможете открыть для себя новые возможности, будете самостоятельно регулировать нагрузку. Парные совместные тренировки могут проводить люди в разных весовых категориях, так как для утяжеления можно использовать не весь вес тела, а только какую-то его часть.

Эти упражнения идеальны для поездок и командировок, когда нет возможности посетить тренажерный зал.

Можете выполнять их в качестве силовой нагрузки после совместны пробежек или вело заездов.

Упражнение для бицепсов

Исходное положение — стоя лицом друг к другу;

Поднимите предплечья и согните руки в локтях, кисти развернуты вверх ладонями;

Партнер кладет свои ладони на ваши и начинает с силой на них давить;

Делайте подъемы рук на бицепс, преодолевая сопротивление рук партнера;

Выполните 3 подхода по 10 повторов.

Упражнение на трицепс с полотенцем

Возьмите в руки края полотенца, согните руки в локтях до 90 градусов и поднимите их над головой;

Партнер должен встать за вами, взяться руками за центр полотенца и сильно притягивать его к себе;

Выпрямляйте руки, преодолевая сопротивление натянутого полотенца;

Сделайте 3 подхода по 10 повторов.

Отжимания с утяжелением

Партнер становится одно колено;

Примите упор лежа так, чтобы расположить ноги на плечах партнера;

Сделайте отжимание в этом положении;

Выполните 3 подхода по 10 отжиманий.

Жим лежа

Примите положение лежа на спине, поднимите руки вверх;

Партнер принимает упор лежа, руками упираясь в ваши руки;

Делайте жим лежа в таком положении;

Выполните 3 подхода по 10 повторов.

Упражнение для бицепса бедра

Примите положение лежа на полу на животе;

Партнер садится на пол лицом к вам, руками обхватывает ваши лодыжки и держит их;

Преодолевая сопротивление партнера, поднимайте голени до угла в колене в 90 градусов;

Сделайте 3 подхода по 10 повторов.

Жим ногами

Исходное положение — лежа на спине, колени подтянуты к груди, руки вытянуты вдоль тела;

Партнер убирает руки за спину и упирается грудью в ваши стопы, наваливается не всем весом, а примерно на 60%;

Выпрямляйте колени и делайте жимы ногами вверх, затем снова возвращайте ноги в исходное положение;

Сделайте 3 подхода по 10 жимов.

Жим ногами на полный вес Примите положение, как в предыдущем положении;

Партнер садится на ваши стопы спиной к вам, то есть утяжеляет всем своим весом;

Вытягивайте ноги, поднимая весь вес партнера;

Делайте по 5-7 повторов в зависимости от своих возможностей.

Приседания с утяжелением

Упражнение выполняется только после очень хорошей разминки, с кардио и воздушными приседаниями;

Встаньте лицом к стене, присядьте;

Партнер садится вам на плечи, придерживается за стену;

Выпрямите ноги и поднимитесь с партнером на плечах, затем снова присядьте;

Делайте 3-5 повторов в зависимости от своих возможностей и веса партнера. Если выполнять упражнение возле шведской стенки, то партнер сможет подтягиваться руками, уменьшая нагрузку и давая вам возможность сделать больше повторов.

Разведения ног Исходное положение — лежа на спине, колени согнуты, стопы стоят на полу;

Партнер садится лицом к вам и кладет предплечья на колени с внешней стороны, начинает с силой сжимать их;

Разводите ноги, преодолевая сопротивление партнера, затем снова сводите их;

Сделайте 3 подхода по 15 разведений.

Становая тяга

Партнер принимает положение лежа на полу на животе;

Встаньте за спиной партнера, расположив ноги по краям от него;

Наклонитесь и возьмите партнер за руки с внутренней стороны в области подмышек;

Отрывайте партнера от пола и делайте становую тягу с ним;

Сделайте 3 подхода по 10 повторов.

Подъемы корпуса

Исходное положение — лежа на полу, руки за головой;

Партнер держит ваши лодыжки, надежно фиксируя их на полу;

Поднимайте корпус и плавно опускайте его вниз за счет мышц брюшного пресса;

Сделайте 3 подхода по 20 повторов.

Подтягивание коленей с утяжелением

Исходное положение — упор лежа, партнер поднимает ваши ноги и держит их на весу, чтобы ваше тело стало параллельным полу;

Подтягивайте колени с руками партнера к груди, затем выпрямляйте обратно;

Делайте 3 подхода по 10-15 повторов.

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