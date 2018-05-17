Тренируясь в домашних условиях с другом, вы сможете использовать его вес в качестве утяжелителя. Это очень удобно, так как вы сможете открыть для себя новые возможности, будете самостоятельно регулировать нагрузку. Парные совместные тренировки могут проводить люди в разных весовых категориях, так как для утяжеления можно использовать не весь вес тела, а только какую-то его часть.
Эти упражнения идеальны для поездок и командировок, когда нет возможности посетить тренажерный зал.
Можете выполнять их в качестве силовой нагрузки после совместны пробежек или вело заездов.
Упражнение для бицепсов
Исходное положение — стоя лицом друг к другу;
Поднимите предплечья и согните руки в локтях, кисти развернуты вверх ладонями;
Партнер кладет свои ладони на ваши и начинает с силой на них давить;
Делайте подъемы рук на бицепс, преодолевая сопротивление рук партнера;
Выполните 3 подхода по 10 повторов.
Упражнение на трицепс с полотенцем
Возьмите в руки края полотенца, согните руки в локтях до 90 градусов и поднимите их над головой;
Партнер должен встать за вами, взяться руками за центр полотенца и сильно притягивать его к себе;
Выпрямляйте руки, преодолевая сопротивление натянутого полотенца;
Сделайте 3 подхода по 10 повторов.
Отжимания с утяжелением
Партнер становится одно колено;
Примите упор лежа так, чтобы расположить ноги на плечах партнера;
Сделайте отжимание в этом положении;
Выполните 3 подхода по 10 отжиманий.
Жим лежа
Примите положение лежа на спине, поднимите руки вверх;
Партнер принимает упор лежа, руками упираясь в ваши руки;
Делайте жим лежа в таком положении;
Выполните 3 подхода по 10 повторов.
Упражнение для бицепса бедра
Примите положение лежа на полу на животе;
Партнер садится на пол лицом к вам, руками обхватывает ваши лодыжки и держит их;
Преодолевая сопротивление партнера, поднимайте голени до угла в колене в 90 градусов;
Сделайте 3 подхода по 10 повторов.
Жим ногами
Исходное положение — лежа на спине, колени подтянуты к груди, руки вытянуты вдоль тела;
Партнер убирает руки за спину и упирается грудью в ваши стопы, наваливается не всем весом, а примерно на 60%;
Выпрямляйте колени и делайте жимы ногами вверх, затем снова возвращайте ноги в исходное положение;
Сделайте 3 подхода по 10 жимов.
Жим ногами на полный вес Примите положение, как в предыдущем положении;
Партнер садится на ваши стопы спиной к вам, то есть утяжеляет всем своим весом;
Вытягивайте ноги, поднимая весь вес партнера;
Делайте по 5-7 повторов в зависимости от своих возможностей.
Приседания с утяжелением
Упражнение выполняется только после очень хорошей разминки, с кардио и воздушными приседаниями;
Встаньте лицом к стене, присядьте;
Партнер садится вам на плечи, придерживается за стену;
Выпрямите ноги и поднимитесь с партнером на плечах, затем снова присядьте;
Делайте 3-5 повторов в зависимости от своих возможностей и веса партнера. Если выполнять упражнение возле шведской стенки, то партнер сможет подтягиваться руками, уменьшая нагрузку и давая вам возможность сделать больше повторов.
Разведения ног Исходное положение — лежа на спине, колени согнуты, стопы стоят на полу;
Партнер садится лицом к вам и кладет предплечья на колени с внешней стороны, начинает с силой сжимать их;
Разводите ноги, преодолевая сопротивление партнера, затем снова сводите их;
Сделайте 3 подхода по 15 разведений.
Становая тяга
Партнер принимает положение лежа на полу на животе;
Встаньте за спиной партнера, расположив ноги по краям от него;
Наклонитесь и возьмите партнер за руки с внутренней стороны в области подмышек;
Отрывайте партнера от пола и делайте становую тягу с ним;
Сделайте 3 подхода по 10 повторов.
Подъемы корпуса
Исходное положение — лежа на полу, руки за головой;
Партнер держит ваши лодыжки, надежно фиксируя их на полу;
Поднимайте корпус и плавно опускайте его вниз за счет мышц брюшного пресса;
Сделайте 3 подхода по 20 повторов.
Подтягивание коленей с утяжелением
Исходное положение — упор лежа, партнер поднимает ваши ноги и держит их на весу, чтобы ваше тело стало параллельным полу;
Подтягивайте колени с руками партнера к груди, затем выпрямляйте обратно;
Делайте 3 подхода по 10-15 повторов.
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