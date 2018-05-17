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Худеем к лету: как сбросить лишние килограммы без вреда для организма
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Худеем к лету: как сбросить лишние килограммы без вреда для организма 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
До пляжного сезона осталось совсем немного. Поэтому сейчас особо остро встает вопрос о фигуре. «Вечерка» узнала у физиотерапевта и специалиста по рациональному питанию Марины Ваулиной, можно ли похудеть за короткое время без вреда для своего организма.
Идеальный механизм
— Наш организм — сбалансированная система, которая уже привыкла к определенному объему жира, определенному весу, в котором человек находится. Система привыкла также к определенному потреблению калорий в день, — рассказывает Марина Анатольевна. — Скажем честно, что о похудении нужно было думать раньше.
По словам специалиста, за короткий промежуток времени похудеть без вреда для своего здоровья нереально. А большинство предложений в сети, предлагающих скинуть злосчастные 5-10-20 килограммов за две недели, на самом деле — обман.
— Исключаем белые булки, пирожные. Допускается черный хлеб, но по одному-два кусочка в день. Сладкое лучше тоже убрать из рациона. Однако раз в неделю можно позволить себе плитку горького шоколада, в котором содержатся полезные элементы.
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