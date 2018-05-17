Как за месяц улучшить здоровье и внешний вид?

Уход и заботу о себе нужно начинать с азов. Салоны красоты, уходовые процедуры для кожи и регулярное посещение врача — это замечательно! Но если вы каждый вечер проводите с эклерами и бокалом вина, а беговые кроссовки уже пару лет пылятся в шкафу — к сожалению, грош цена таким процедурам. О простых и действенных способах стать лучше рассказывает Мирослава Красова, спортсменка в категории «Бодифитнес», амбассадор сервиса GrowFood.

Как быть и что делать? Брать себя в руки! Если вы оздоровите свой рацион и образ жизни, уже через несколько недель сможете заметить существенные изменения:

улучшится цвет лица

пройдет отечность

кожа станет более чистой и увлажненной

ускорится метаболизм

тело будет выглядеть подтянутым и упругим

общее состояние улучшится: у вас будет легкое пробуждение, глубокий сон, исчезнет чувство сонливости после обеда

Что для этого нужно делать?

1. Измените рацион

Как бы банально и избито это не звучало, но первым делом придется исключить из рациона все жареное, сладкое и мучное. Здесь есть множество вариантов, как сделать этот процесс проще и безболезненнее. Попробуйте отказаться от вредных продуктов не сразу, а постепенно. Сначала перестаньте покупать булочки, круассаны, хлеб, затем сладкое и так далее.

2. Исключите алкоголь

Думаю, что здесь без комментариев. Сухая кожа, отечность и нездоровый цвет лица еще никому не шли. Про регулярные пятничные загулы можно даже не говорить — такой образ жизни с понятием «здоровье» не связан.

О несовместимости спорта и алкоголя читайте по ссылке.

3. Устраивайте пробежки с утра или вечером

20 минут будет достаточно для начала. Начните с 2-3 раз в неделю, постепенно увеличьте время до 30 минут. Если трудно бежать без остановок, делайте 1-2 перерыва, но ни в коем случае не садитесь на лавочку отдыхать — ходите, восстанавливайте дыхание. Для запуска процесса жиросжигания важно сохранить учащенный пульс.

4. Пейте 2,5 литра воды в день

Вода разгоняет метаболизм, помогает усваивать витамины и микроэлементы, притупляет чувство голода. А еще увлажняет кожу и способствует правильной работе всех органов. Если вы забываете контролировать количество выпитой воды, скачайте специальное приложение.

5. Занимайтесь йогой и растяжкой по утрам

Во-первых, это полезно для грации и осанки. Если вы начнете ходить в зал или бегать, растяжка будет необходима мышцам как воздух. Чтобы сохранить эластичность и придать силуэту красивые очертания, делайте с утра 20-минутную растяжку на ноги, руки и спину.

6. Считайте КБЖУ

Важно питаться не интуитивно, а согласно индивидуальным потребностям организма. Помните, что похудение происходит при дефиците калорий (тратите больше, чем получаете). Набор массы — при профиците (получаете больше, чем тратите). Поддержать форму получится, если поступаемое количество калорий будет равно расходуемому. Высчитывается это все по формулам, которые легко найти в интернете (подробнее мы рассказывали в этом материале). Если вам тяжело отслеживать количество съеденных калорий, или не знаете, как сделать свой рацион разнообразнее, попробуйте сервис доставки, где за вас уже все сделали — например, GrowFood. Здесь можно выбрать линейку на любой вкус — для похудения, набора массы, вегетарианскую или просто для сбалансированного питания.

7. Добавьте в рацион клетчатку и сухофрукты

Клетчатка полезна для правильной бесперебойной работы кишечно-желудочного тракта. Покупайте ее в чистом виде или «налегайте» на овощи и зелень (вот тут — 5 главных аргументов в пользу клетчатки!).

Сухофрукты — это кладезь витаминов и необходимых организму веществ. Они отлично заменят сладкое.

8. Принимайте витамины и омега

Витамины — это незаменимая помощь организму при усиленных тренировках и дефиците калорий.

Тянет на сладкое? Не можете отказаться от любимой шоколадки? Возможно, вам просто не хватает определенных веществ. Проконсультируйтесь с врачом и подберите оптимальный комплекс.

Помните, что здоровье и то, как вы себя чувствуете, влияет абсолютно на все сферы — от работы до личной жизни. Подумайте об этом и сделайте первые шаги к улучшению себя уже сегодня!