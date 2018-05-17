26 вопросов психологам о похудении, которые вы хотели задать

Психотерапевт Вероника Чупрова и психолог Анастасия Фрид (@frid.anastasia) рассказали, как взаимосвязаны вес и тревожность, каких установок не должно быть при похудении и почему строгие ограничения — путь к пищевому срыву.

Почему многие заедают стресс?

Психоэмоциональное состояние влияет на гормональный фон. При стрессах в крови снижается уровень серотонина и повышается уровень кортизола. Нам хочется восстановить баланс — начинаем есть, получая таким образом удовольствие. Бывает и по-другому: человек совсем отказывается от пищи во время стресса.

Чаще всего «заедание» проблем говорит о неправильно сформированных отношений с едой. В раннем возрасте она может стать своеобразной формой коммуникации с окружающим миром. «Не плачь, съешь конфетку», — знакомо? Мы часто говорим и о еде, и о чувствах одновременно. А потом человек вырастает и «заедает» все свои эмоции.

Увы, но у нас не принято говорить о чувствах. На вопрос «как дела», люди чаще всего отвечают «нормально», и диалог на этом заканчивается. Дети копируют такую же модель поведения. Они просто игнорируют то, что с ними происходит. Еда — одна из форму получения удовольствия, вот человек его и получает.

Отказ от еды — проблема, которая тоже начинается в детстве. Так человек себя наказывает либо же пытается привлечь внимание, как это часто делают малыши: «Родители, посмотрите на меня, я не ем, надо ко мне повернуться».

Что такое эмоциональный голод и как с ним бороться?

Истинный голод сопровождается физиологическими симптомами: болью в желудке, урчанием живота, мышечной слабостью. С ним нельзя бороться — нужно поесть, чтобы восстановить запас энергии, необходимой для поддержания основного обмена.

Если вы едите небольшими порциями пять раз в день, физиологический голод не может наступить. Когда после плотного обеда через час снова тянетесь за конфетой или печеньем, что-то не так с эмоциональным фоном.

Подумайте, что предшествовало безудержному желанию съесть конфету. Возможно, оно появилось после неприятного телефонного разговора, а может-быть вас пугает предстоящий диалог с начальством? «Что я сделал перед тем, как почувствовал голод?» — научитесь задавать себе этот вопрос.

Проблемы с весом при отсутствии нарушений со стороны эндокринной системы возникают, когда человек перестает слышать себя.

Происходит внутренний выбор — переживать свои обиды, злость, разочарование или просто поесть, наградив себя едой.

Когда вырисовываются причинно-следственные связи переедания, справиться с этой проблемой легче.

Как выстроить правильные отношения с едой?

Снова возвращаемся в детство. Когда ребенок болеет или испытывает стресс, родители часто предлагают помочь его горю, съев что-нибудь вкусное. Год, два, три, и вот уже еда для человека не способ поддержать силы, а способ справиться с неприятными эмоциями. Отношения сформированы, и поменять в них что-то может уже только психолог.

С ранних лет ребенку нужно объяснять: «Мы едим для того, чтобы быть сильными, здоровыми и красивыми».

«Пока не съешь, не встанешь из-за стола», — фраза, о которой нужно забыть. Еда должна быть едой, а не поощрением либо наказанием. Отделяйте эмоции от приемов пищи.

Существуют ли техники, которые можно выполнять дома, помогающие справиться с эмоциональным перееданием?

Их много. На выполнение некоторых нужны месяцы. Самый простой способ — записывать все, что с тобой происходило до пищевого срыва. Это поможет разобраться с тем, что вы чувствовали перед тем, как «уговорить» полторта. Когда приходит осознание, проблема почти решена — психолог уже не нужен.

Каких установок нужно избегать при похудении?

В первую очередь, человек должен осознать, для кого он решил худеть: для себя или окружающих. Многие девушки начинают снижать вес, чтобы понравиться молодым людям. «На меня не так смотрят, ко мне не так относятся», — неправильный подход.

Худеть нужно для собственного здоровья, хорошего самочувствия и исключительно из любви к себе. Есть достаточно много полных людей, которые не заморачиваются по поводу того, как они выглядят — они удовлетворены своей жизнью и счастливы.

Это вопрос самооценки. Если она низкая, даже победив в номинации «фитес-бикини», вы продолжите искать в себе недостатки.

Многие начинают худеть из-за неудовлетворенности своей жизнью. Они считают, что похудев, смогут что-то изменить (да хотя бы и за «принца» замуж выйти). Это неправильное отношение к процессу похудения. Когда человек сбрасывает вес, но при этом ничего не меняется, это еще больший стресс, чем похудение. Не получив желаемого, он снова начинает бесконтрольно есть.

Поймите, в жизни ничего радикально не изменится после похудения. Нужно работать с внутренними проблемами и отношением к себе.

Как не сойти с дистанции в процессе похудения?

Вставая на «тропу здоровья», человек должен подготовить себя к тому, что это долгий процесс. Через две недели вы не превратитесь в принцессу с размером XS. Это серьезная работа над собой. При неправильном подходе человек, не достигший быстрого результата думает: «Зачем я это делаю, мучаю себя, лучше я буду также радоваться жизни и есть любимые конфеты». Замкнутый круг.

Расскажите о механизме переедания?

Переедание имеет место быть, когда вы удовлетворяете не только физический голод. В норме через 15 минут после того, как желудок полон, мозг получает сигнал «стоп». По этой причине диетологи советуют вставать из-за стола с легким чувством голода.

При «закармливании» проблем передача сигнала о насыщении нарушается — человек продолжает есть, хотя физиологической потребности в этом нет.

Пока он не получит удовлетворение, будет продолжать себя кормить. Ему будет тяжело есть, но человек не прекратит до тех пор, пока организм не откажется совсем принимать пищу. Мнение ученых о переедании, читайте здесь.

Как переедание связано с понятием «внутренний ребенок»?

В раннем возрасте дети получают безусловную любовь родителей. Их улыбки, смешные слова, первые шаги настолько умилительны, что им нужно просто быть собой, чтобы получать тысячи поцелуев в сутки.

С возрастом эта потребность никуда не девается. Человеку по-прежнему нужны забота и безусловная любовь. Когда этого нет в достаточном количестве, «ребенок» устраивает революцию, требуя «дозу». Человек начинает искать источники удовольствия. Самый простой — еда. Его многие выбирают для решения проблемы.

Нужно кормить своего «внутреннего ребенка», но не конфетами вприкуску с бутербродом. Есть масса способов получать положительные эмоции — хобби, общение с друзьями, спорт, велосипед. Просто найдите свой, иначе проблемы с перееданием никуда не денутся.

Тревожность — одна из возможных причин лишнего веса?

Тревога — такая же эмоция, как и все остальные. Ее тоже можно «заесть», равно как и страхи, обиды, неудовлетворенность. На какое-то время еда действительно помогает справиться с переживаниями. Но потом тревога возвращается снова. Один дополнительный прием пищи, второй, и вот уже на весах +10.

Есть категория женщин, которые могут есть и не набирать. Но это не значит, что у них нет проблем со здоровьем от переедания. Висцеральный жир — серьезная проблема, которая угрожает здоровью («ожирение» печени, например).

Тревожность — состояние, которое тоже связано с неудовлетворенностью «внутреннего ребенка». И нам нужно научиться успокаивать его не едой. Хоть нас по-другому и не научили, сегодня есть масса информации, как это делать.

Даже если мать внешне не изменилась, тревожность передастся ребенку, который скопирует такую же модель поведения. У тревожной мамы есть все шансы вырастить такого же тревожного ребенка, склонного к лишнему весу.

Можно ли изменить пищевые привычки за 21 день?

Самая распространенная ошибка всех худеющих: загонять себя в рамки. Считается: привычка формируется 21 день. А что случится, если этого не произойдет? Человек не достигнет цели и соврется. Не ставьте себе запретов и ограничений. Правильная установка звучит примерно так: «Разрешаю себе раз в неделю съедать одну конфету!». Через семь дней замените эту конфету на сухофрукт — и мозг не взбунтуется от очередного «нет», и организм начнет привыкать к полезной пище.

Как правильно ставить цели при похудении?

Цель должна быть реальной! Начните с малого. Например, цель на день — отказаться от хлеба. Когда у вас получится, возникнет чувство удовлетворения, и появится новый стимул. Следующая цель может быть уже более долгосрочной. Например, не употреблять углеводы во второй половине дня. Дальше — больше. Разбейте свой большой путь на маленькие дистанции — с ними справляться гораздо легче.

Чтобы срывов было меньше, нужно поменять не только систему питания, но и все жизнь. Невозможно добиться успеха в условиях психологического дискомфорта. Менять нужно все: отношение к себе, жизни, проблемам.

Какие методики используют психотерапевты для снижения веса?

У всех психологов по-разному. Методик много — универсальной нет. Когнитивно-поведенческая психотерапия применяется чаще, чем остальные. В данном случае специалист учит пациента настраивать свое мышление на комфортное похудение. Параллельно специалист заниматься проработкой детских проблем — трансактивным анализом. Самые действенные способы похудения: проработка прошлого и работа со своими мыслями в настоящем.

Помогает ли кодировка при похудении?

Кодировка основана на гипнозе. Во время сеанса человеку внушается что-то из серии «умрешь после куска торта». Когда после «кодировки» возникает желание съесть что-то вредное, это сопровождается чувством тревоги — человек думает, что с ним произойдет нечто ужасное.

Кодировки работают, но дают временный результат. Рано или поздно человек срывается. После этого понимает: с ним ничего не случилось и снова начинает есть все, что попадается под руку. Это не самый лучший способ: тот же запрет под «соусом» благих намерений. Проблемы нужно прорабатывать с психологом, и на это нужно время.

Детей часто заставляют есть. Как это влияет на пищевое поведение во взрослой жизни?

Нельзя заставлять ребенка есть. У него формируется негативное отношение к пище — такого быть не должно.

Так повелось, что еда во многих семьях ставится на первое место. Неудивительно. Бабушки и прабабушки, пережившие блокаду, получили тяжелую психологическую травму. Но пора понять: мир изменился.

Дети не умирают от истощения. Еда не должна стоять выше эмоциональных потребностей. Если ребенок не хочет есть — не заставляйте. Когда проголодается, сам попросит.

Какие психологические проблемы влечет за собой лишний вес?

Часто из-за лишнего веса у человека появляется неудовлетворенность своей жизнью — отношениями, работой. Он не принимает себя, но при этом не знает, что с ним происходит. Внутренний конфликт — самый вероятный вариант развития событий. Мы об этом уже говорили.

Человек должен определить, что он получит после того, как похудеет. Не мужа и дорогую машину, разумеется. Он станет сильным, красивым, подтянутым, здоровым — это единственная правильная мотивация.

Как избавиться от чувства вины после переедания?

Чаще всего на похудение человека толкают внешние факторы: ему хочется нравиться не себе, а кому-то. Он постоянно смотрится в зеркало, пытаясь оценить, сколько сантиметров ушло в талии, становится на весы, контролируя каждый грамм. Срывы бывают у всех — это нормально. Но когда человек худеет не для себя, а для окружающих, начинает думать: «Что подумают люди?» — возникает чувство вины.

Важно найти правильное внутреннее состояние: «Я хочу вести здоровый образ жизни, чувствовать себя комфортно». Когда вы ставите цели для себя, то и отчитываться будете только перед собой. Чувство вины вы испытываете перед кем-то. Оно не будет вас сопровождать при правильном определении целей.

Как вернуть состояние психологического комфорта после пищевого срыва?

Чаще всего на диету садятся люди с заниженной самооценкой — они не любят ни себя, ни свое тело. Процесс похудения нужно начинает с «головы», решив сначала внутренние проблемы. Нет пилюли против пищевых срывов и чувства вины. Многие проблемы происходят из-за того, что мы постоянно с кем-то себя сравниваем: «У всех получилось, а у меня нет». Поймите, у каждого кто сидел, сидит и будет сидеть на диетах периодически случаются срывы. Это не ваша личная ошибка, за которую нужно себя корить. Ничего страшного не произойдет после одной конфеты — вы не наберете пять килограмм (даже 500 грамм не наберете). Позволяйте себе допускать ошибки.

К «самобичеванию» чаще всего склонны перфекционисты, которые всегда и во всем стремятся быть лучшими. Им не нужна «четверка» — только 5+.

В чем причина ночного переедания?

Ночной голод — не физиологическая потребность. В это время мы должны спать. Часто перед сном мы думаем о том, как прошел день. Не всегда получается вспомнить что-то хорошее. Если ночью вас потянуло к холодильнику, скорее всего, вы «заедаете» какие-то негативные эмоции. Проснувшись, проанализируйте, что предшествовало ночному набегу на холодильник. Выяснив причину, легко справитесь с этим явлением.

Что такое компульсивное переедание и как с ним бороться?

Компульсивное переедание — расстройство пищевого поведения, характеризующееся неконтролируемым поглощением большого количества еды. Выражаясь простым языком, человек может съесть ведро мороженого и не заметить этого. Сам процесс поглощения пищи у него стирается из памяти.

Это серьезная психологическая проблема. Людям, склонным к компульсивному перееданию, нужно осознанно делать каждый шаг. Им необходимо проговаривать любое действие и постоянно находиться «в теле»: я иду к холодильнику, пол холодный, открываю холодильник и так далее.

Чтобы избавиться от компульсивного переедания, нужно понять, что с вами происходит. Возможно, испытываете давление со стороны окружающих, что пора замуж, а поглощение еды — способ сбежать от реальности. У любого поведения есть «внутреннее» объяснение. Как вы будете решать проблему — уже другой вопрос.

Нужен ли разный подход к похудению людям с разным темпераментом?

По большому счету, отличий в похудении сангвиников и холериков нет. Холерики больше зависят от эмоций и поэтому склонны к срывам. Вспылили — поели. Но это не значит, что сангвинику или флегматику легче похудеть. Конечный результат у всех будет одинаковым.

Почему нельзя ставить строгие ограничения?

Любой строгий запрет вызывает негативные эмоции — человек чувствует себя несчастным, ему кажется, будто он чем-то обделен. Сегодня многие практикуют «читмилы» — дни, когда можно съесть что-то вкусненькое. Любой процесс идет гораздо быстрее, когда впереди ждет награда. Но основой целью должно быть все-таки любовь к себе и своему телу.

Процесс похудения всегда сопровождается тревожностью — мы считаем калории, граммы, сантиметры, опасаясь сделать что-то не так. Мы относимся к этому не как к удовольствию, а как к проблеме.

Поэтому день, когда можно есть «запрещенку», дарят массу положительных эмоций — худеющие его ждут, как мы лета в нашем климате.

Как остановить пищевой срыв?

В этот момент нужно напомнить себе: «Я хочу вести здоровый образ жизни». Понимание того, что целый торт — слишком большая нагрузка для организма, поможет остановиться. Осознайте, что два килограмма картошки не добавят здоровья, а заставят внутренние системы и органы работать в «аварийном» режиме. Съешьте три штуки, а затем подумайте о том, как некомфортно будет организму, если продолжите.

Правда ли, что некоторые видят выгоду в лишнем весе?

Абсолютная правда. В любых действиях всегда есть выгода. В детстве нас часто награждают сладостями. Повзрослев, человек продолжает поступать точно так же. Когда он ест десерт, возвращается детское ощущение, что его любят. От этого сложно отказаться.

Кроме того, человек с лишним весом далек от современных стандартов — он выглядит иначе. Это дает ощущение уникальности, что особенно актуально для тех, чьи родители ставили установки наподобие «не высовывайся, будь, как все». Ему просто хочется быть не таким, как все, и неважно, какой ценой.

Важно ли найти единомышленников, либо лучше худеть самостоятельно?

Одному худеть сложнее. Не зря же сегодня настолько популярны всякие марафоны стройности. Когда все делятся своими реальными результатами, рассказывают, как им это удалось, появляется дополнительная мотивация. Поддержка извне важна. Регистрируйтесь на форумах, используйте Instagram, следите за другими худеющими в любых социальных сетях — это поможет не сойти с дистанции.

Как поменять пищевые привычки в семье?

Похудеть достаточно сложно, если в семье все продолжают есть батон с маслом. Если вы нравитесь своему мужу и детям такой, мотиватор в их лице «так себе» — они не будут поощрять ваше стремление к стройности. Желание будет не таким сильным.

Привычки меняются постепенно. Начните с зелени — понемногу добавляйте ее в блюда при готовке. Введите в рацион больше овощей. Потратьте время на поиск рецептов со вкусной и здоровой пищей. Нельзя просто встать и сказать: «C завтрашнего дня едим сельдерей». Никаких ультимативных форм.

Какие, на ваш взгляд, самые распространенные причины неудач при снижении веса?

Самая главная причина неудач — неправильно поставленные цели. Мы об этом говорили чуть выше. Важно понимать, как вы будете их достигать. Заведите дневник, где пропишете план питания. Тут многое зависит от человека. Есть люди, которые всегда доводят начатое до конца. Есть те, которые до конца жизни сдают на права, не могут институт закончить.

Найдете себе пример, на который хотели бы равняться и двигайтесь к своей цели. Шаг за шагом. Главное — вовремя остановиться и не дойти до анорексии — это вообще отдельная тема для разговора. Когда прием пищи становится для вас стрессом, пора нажать на «стоп». Как стресс влияет на вес, читайте тут.