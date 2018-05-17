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Как вытащить из горла рыбью кость
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Как вытащить из горла рыбью кость 

Don't Panic 37 минут назад
Фото: Don't Panic
Рыба — еда вкусная и полезная, но мелкие кости вполне могут доставить массу проблем. Многим знакомо это неприятное ощущение, когда косточка застревает в горле: мы расскажем, как ее вытащить и чего делать нельзя ни в коем случае.
В чем вообще проблема
Застрявшая в горле кость может вызвать массу проблем. Вокруг ранки довольно быстро начинается воспаление тканей. Развивается отек, осложняющий поиск косточки. Отек, если его не купировать, вызывает удушье. Особенно опасно это для маленьких детей.
Чего делать не надо
Прием Геймлиха хорош для любой другой застрявшей в дыхательном горле пищи. В нашем случае применять его не стоит, как и стучать по спине и массировать горло. Все это только сильнее травмирует и без того поврежденную слизистую.
Нужен ли врач
Мелкие и хрупкие кости выйдут и сами. К врачу нужно обратиться, если боль настолько резкая, что терпеть ее просто невозможно. Удушье и кровь также сигнализируют о том, что пора звонить в скорую.
Чихательный рефлекс
Попробуйте дать пострадавшему понюхать черного перца. Это спровоцирует чихательный рефлекс: если кость мелкая, то сокращения внутренних мышц горла будет вполне достаточно.
Твердая и вязкая пища
Чаще всего люди пробуют избавиться от кости в горле при помощи твердой или вязкой пищи. Жидкий мед, кефир или питьевой йогурт помогут осколку спуститься в пищевод. Подойдут также банан, зефир, и вареный рис.
Крупные кости
Но что делать, если в горле застряла крупная кость, да еще и с острыми краями? Тут без врача уже не обойтись. Если такая кость попадет в желудок, то ее острые края могут разрезать стенки пищевода и вызывать внутреннее кровотечение. Да, даже такая, казалось бы, мелкая проблема, чревата серьезными последствиями.
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