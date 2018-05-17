В очередной раз развенчан миф о правильном питье воды

Когда, как и в каком количестве правильно пить воду. Многие утверждения, которые сегодня можно услышать на этот счет — не более, чем миф. С подобным мнением выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она развеяла несколько заблуждений об употреблении воды. Так, например, Супрун утверждает, что бытующее представление о том, что пить во время приема пищи вредно, не соответствует действительности. На самом деле людям важно употреблять столько жидкости, сколько требует их организм вне зависимости от приемов пищи, — поделилась своим мнением на этот счет глава украинского здравоохранения.

«Популярнее обсуждений, сколько надо пить воды, есть только дискуссии, как ее надо употреблять с едой — до, во время или после. Сюрприз: еду можно запивать водой, а можно и не запивать. Главное правило — пить, когда хочется!», — пишет Ульяна Супрун в своем посте на Facebook.

Что касается количества выпитой воды, то врач подчеркивает: единой нормы не существует, поскольку на потребность организма в воде влияют разнообразные факторы, способствующие как увеличению, так и уменьшению количества потребляемой человеком жидкости. Таковыми являются температура и влажность окружающей среды, уровень физических нагрузок, особенности питания. Чтобы понять, достаточно ли организму воды, Супрун посоветовала обращать внимание на цвет мочи.

«Цвет мочи является надежным показателем достаточной гидрации: он должен быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильном недостатке воды», — подчеркнула врач.

Отметим, что Ульяна Супрун регулярно разоблачает устоявшие в широких слоях населения теории о лечении и здоровье, публикуя свои доводы в соцсетях. До этого, к примеру, Супрун привлекала к себе повышенное внимание со стороны СМИ, озвучив мнение о том, что остеохондроз является коммерческим мифом современности. Также к разряду мифов руководитель ведомства предложила тогда причислить вегето-сосудистую дистонию и дисбактериоз. Ранее МедикФорум писал о том, что врачи призвали с большой осторожностью относиться к использованию молока с медом как средству для лечения кашля.