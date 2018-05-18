Шеечная беременность: редкая, но опасная патология

СодержаниеШеечная беременность: очень редкая форма патологииПочему плодное яйцо прикрепляется не в матке?Что происходит при шеечной беременности?Применение метотрексата при шеечной беременностиХирургические органосохраняющие методы лечения шеечной беременностиВариант комбинированного лечения

Внематочные беременности были, есть и будут. Помимо того, что внематочная беременность всегда приводит к потере зародившейся жизни в материнском организме, она еще угрожает жизни матери. Кроме того, нередко данная патология приводит к нарушению и полной утрате репродуктивной функции женщины. Вот почему изучение проблемы эктопической беременности, а также поиски щадящих методов лечения данного состояния не теряют своей актуальности.

Шеечная беременность: очень редкая форма патологии

В настоящее время отмечается увеличение частоты встречаемости внематочной беременности. Среди всех гинекологических заболеваний данная патология встречается в 9,5% случаев и является значимой причиной в структуре срочных хирургических вмешательств. Ежегодно осложнения эктопической беременности уносят женские жизни.

В подавляющем большинстве случаев при внематочной беременности эмбриональный рост происходит в фаллопиевой трубе. Однако встречаются и другие (более редкие) формы данной патологии. Одной из таковых является шеечная беременность. При такой форме развитие эмбриона происходит в канале шейки матки. Насколько редко это встречается? По разным данным частота патологии составляет 1 на 9000-12000 беременностей, то есть, примерно 0,1-0,4%.

Почему плодное яйцо прикрепляется не в матке?

Те женщины, которые знают, что внематочное развитие эмбриона очень опасно, нередко задаются вопросами: «Почему так происходит, что плодное яйцо прикрепляется не в матке? Есть ли способы профилактики данного состояния?»

Выделяют несколько ведущих причин, которые могут привести к шеечной беременности. К ним относятся:

Повреждения эндометрия (внутреннего маточного слоя) после неоднократных абортов и/или выскабливаний полости матки; Воспалительный процесс эндометрия; Длительное предшествующее использование внутриматочных спиралей.

Также выделяют ряд факторов, которые способствуют прикреплению эмбриона в нетипичном месте:

Онкологические процессы в подслизистом слое матки; Рубцовые процессы, затрагивающие внутренний зев матки; Шеечно-перешеечная недостаточность. Что происходит при шеечной беременности?

Так как прикрепление эмбриона происходит в слизистой оболочке, выстилающей канал шейки матки, то ворсины хориона (будущей плаценты) врастают на всю толщу самой шейки. Сосуды могут доходить даже до околоматочной клетчатки. Прогрессирование беременности и дальнейшее развитие ворсин хориона приводит к тому, что шейка матки истончается. Эти процессы неминуемо ведут к отслойке плаценты и возникновению очень сильного кровотечения.

Таким образом, сохранение беременности и вынашивание ребенка при шеечной беременности невозможно. Важно не только прервать беременность, но и сделать это как можно раньше. Причем прерывание беременности обычным хирургическим способом невозможно, так как этот процесс будет сопровождаться очень сильной кровопотерей.

Применение метотрексата при шеечной беременности

До недавнего времени единственным способом лечения внематочной беременности являлось удаление матки. Другое название этой операции — экстирпация матки.

Зарубежные публикации свидетельствуют о том, что есть другие методы лечения данной патологии. Один из них — применение метотрексата в сочетании с фолиевой кислотой. Метотрексат является антиметаболитом, то есть, он препятствует синтезу ДНК, особенно в быстрорастущих клетках. Таким образом, развивающийся плод под влиянием метотрексата погибает. Однако такой метод лечения имеет серьезные недостатки и нежелательные побочные реакции, как при системном, так и при местном применении.

В нашей стране, согласно инструкции к препарату, применение метотрексата в качестве лечения эктопической беременности недопустимо. Но это проводится крайне редко в медицинских учреждениях третьего уровня после принятия такого решения этическим комитетом и письменного согласия самой пациентки на данное лечение. Цель его: не допустить удаления матки и дать шанс стать женщине матерью в будущем.

Хирургические органосохраняющие методы лечения шеечной беременности

В ряде зарубежных клиник были использованы альтернативные способы лечения шеечной беременности, которые были направлены не только на прерывание процесса гестации, но и на сохранение матки. Примерами таковых операций являются: иссечение плодного ложа, избирательная эмболизация (то есть, закупорка) маточных артерий, тампонада шейки матки, наложение специального шва на шейку матки. Также существуют комбинированные схемы терапии, включающие в себя применение как метотрексата, так и одного из хирургических методов.

Вариант комбинированного лечения

Сегодня в нашей стране в некоторых клиниках используют комбинированный метод лечения беременности, локализованной в канале шейки матки. Он включает в себя применение метотрексата в сочетании с эмболизацией (закупоркой) сосудов, кровоснабжающих матку, удаление эмбриона, наложение специального шва на шейку матки, перевязку определенных ветвей маточных артерий. Этот способ лечения позволяет сохранить женское здоровье и выносить в будущем здорового доношенного ребенка.

Комментарий экспертаБалова Аза Мухадиновна, акушер-гинеколог

При шеечной беременности у пациентки тест на беременность дает положительный результат, растет уровень гормона ХГЧ, но в матке не удается обнаружить эмбрион. С помощью дополнительных методов обследования ставится диагноз шеечной беременности. Еще совсем недавно единственным методом лечения шеечной беременности было срочное удаление матки. Но теперь существуют хирургические методики лечения, которые позволяют сохранить женское здоровье.

Пациентка в срочном порядке госпитализируется в стационар 3-го уровня, а опытный хирург лапароскопическим доступом производит клеммирование (пережатие) маточных сосудов. Далее производится удаление плодного яйца с помощью вакуум-аспирации. Данную процедуру иногда комбинируют с медикаментозным лечением.

Другим вариантом оперативного вмешательства является эмболизация артерий, питающих матку. Это такое вмешательство, при котором сначала делается прокол на бедре. Затем через него в сосуды, питающие матку, вводится медицинский пластик, перекрывающий в них кровоток. На здоровые кровеносные сосуды данная закупорка не оказывает почти никакого влияния. В России этот метод стал применяться относительно недавно. Эмболизация применяется вместо клеммирования маточных сосудов, а остальные этапы операции те же.

Наиболее эффективной и менее травматичной, на мой взгляд, является следующая схема лечения: применение избирательной эмболизации маточных сосудов в комбинации с удалением плодного яйца. Метод позволяет сохранить женское здоровье.

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