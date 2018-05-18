Как вода из-под крана портит нашу кожу и что с этим делать

«Не пей из-под крана!» — помните, как предупреждали нас в детстве, просили обязательно прокипятить воду перед тем, как налить ее в стакан? Сейчас в домах и офисах стоят фильтры или кулеры, которые позволяют утолять жажду, не опасаясь за свое здоровье. Но вода из крана по-прежнему негативно влияет на состояние кожи. Мы ведь не кипятим и не фильтруем ее перед тем, как вымыть руки, посуду или пол.

Водопроводная вода — это не просто H2O, в ее формулу входят и другие химические элементы. В небольших количествах некоторые соединения даже нужны организму. Но в большой концентрации они в разной степени ухудшают структуру кожи.

Разберем воду по составу, чтобы понять, что и как ослабляет защитную оболочку нашего организма.

Жесткость

В воде содержатся ионы кальция и магния, которые напрямую влияют на уровень жесткости. Чем выше показатель — тем толще слой накипи на чайнике и осадков в трубах, стиральной машине.

Жесткая вода портит волосы: они тускнеют, становятся ломкими. А также портит кожу: появляется сухость, шелушения, постоянное ощущение стянутости. Игнорировать эти симптомы нельзя, они свидетельствуют о проблемах, которые в дальнейшем могут привести к экземе или атопическому дерматиту.

Щелочность

На уровень pH воды влияет количество содержащихся в ней ионов водорода (H) и гидроксильных радикалов (OH). Если в жидкости больше водорода, то среда становится щелочной, преобладает OH — кислой. Сильнощелочные воды могут спровоцировать сухость эпидермиса, сильнокислые — раздражение кожи и слизистой. Идеальная среда для кожи — слабокислая или нейтральная. В этом случае кислотно-щелочной баланс воды приближен к уровню pH человеческой кожи.

Другие неорганические элементы

В разном количестве в воде также присутствуют медь, никель, цинк, железо, свинец. Большая концентрация этих веществ провоцирует кожные проблемы вплоть до развития серьезных дерматологических заболеваний.

Примеси хлора

Хлор используется на станциях очистки как самое дешевое и эффективное средство в борьбе с различными микроорганизмами (убивает и вредоносные, и полезные). С бактериями он справляется прекрасно, но также легко вступает реакцию с другими элементами. В результате получаются соединения, куда опаснее, чем сам хлор. Некоторые из них канцерогенны и могут привести к раку кожи.

Защита кожи

Меньше контактировать с водой — умываться, стирать, мыть — удастся далеко не всем. Зато каждому из нас по силам защитить свою кожу изнутри и снаружи.

Первое правило: укрепляйте иммунитет. Проблемы и болезни прогрессируют особенно быстро тогда, когда человеческий организм наиболее уязвим. Ешьте больше витаминов, не нервничайте и высыпайтесь, чтобы организм мог справиться с окружающими вредными факторами.

Правило второе: пейте больше воды (чистой, питьевой), чтобы предотвратить обезвоживание кожи и всего организма.

Правило третье: защищайте кожу во время контактов с водой. Специальный крем-барьер поможет усилить естественные защитные функции кожи и обезопасить ее от внешних раздражителей. Важно наносить средство до, а не после контакта с водой, как это происходит в случае с обычным кремом для рук. Крем создает барьер, которые не допускает контакта кожи с вредными примесями.

Следите за качеством воды и контролируйте защиту кожи. Это поможет избежать серьезных дерматологических заболеваний и сохранить ваше здоровье. Помните, что болезнь гораздо легче предотвратить, чем вылечить.