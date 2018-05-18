Какие есть побочные эффекты у афродизиаков

С того самого момента, как люди открыли, что различные химические вещества, добытые из окружающего мира, могут влиять на жизненные процессы, их стали активно применять практически повсюду. Ядом мазали наконечники стрел (для охоты ли или для войны), яды использовали, чтобы отравить своего заклятого врага… Другие вещества, полезные, использовались как лекарства от различных болезней. И во все времена популярностью пользовались «любовные зелья». Считалось, что если дать такой напиток другому человеку, то можно заставить его полюбить…

Эти вещества называются афродизиаки — в честь античной богини любви Афродиты. До сих пор считается, что афродизиаками можно привлечь внимание противоположного пола. Даже существуют духи их основе. В основном афродизиаки увеличивают потенцию и половое влечение у мужчин.

Одним из известных афродизиаков является кантаридин. Это вещество содержится в железах шпанской мушки, или же жука — нарывника и, при попадании в организм, усиливает прилив крови к половому органу. Микроскопические количества секрета желез шпанской мушки часто добавляли в любовные зелья. Но помимо такого действия, кантаридин обладает и другими особенностями… например, кожно-нарывным действием. А еще интоксикация от этого вещества такая сильная, что может привести к летальному исходу, причем весьма мучительному. Именно поэтому на основе кантаридина был создан яд «Кантарелла», который очень широко использовали в Средние века, чтоб убрать с пути недоброжелателей. Поэтому у «любовной» стороны этой молекулы есть и другая, опасная сторона.

Еще одним средством, повышающим потенцию, является сильденафил, активное вещество, входящее в состав Виагры. Его применяют при различных нарушениях потенции, и у него есть довольно много побочных эффектов (впрочем, как и у многих других лекарственных средств), среди которых головная боль и нарушения зрения.

Самыми естественными афродизиаками являются половые гормоны — но при введении их в кровь извне, они не оказывают никакого эффекта. Считается, что афродизиаки содержатся в определенных видах пищи — например, морепродуктах, бананах, сельдерее, спарже, шоколаде и землянике. Но точных научных доказательств однозначного вреда или пользы таких «мягких» афродизиаков не существует. Исследования в значительной степени искажает и эффект плацебо. В 1989 году FDA сделало заявление, что ни один из продаваемых афродизиаков не повышает либидо. Тем не менее, товары на основе афродизиаков превратились в целую индустрию.

Поэтому вопрос о вреде и пользе афродизиаков все еще остается открытым. Но одно ясно точно — чувство любви, то, самое, воспетое в стихах и прозе, они точно не вызывают. Впрочем, возможно, наука найдет ответ и на этот вопрос.