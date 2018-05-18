Как работает прерывистое питание?

Первое и основное преимущество прерывистого питания — это возможность избавления от жировых отложений с сохранением мышечной массы. Состояние сытости продолжается с момента приема пищи и до того времени, пока организм полностью не переварит и не усвоит питательные вещества. Сколько времени потребуется на переваривание пищи, зависит от типа продуктов и режима питания, которого человек придерживается. Быстрее всего усвоение питательных веществ происходит на дробном и на раздельном питании, при дробном питании организм получает небольшие порции пищи, а раздельное питание предполагает употребление однотипных продуктов для облегчения пищеварения.

При сытом состоянии организма уровень инсулина в крови будет высоким, жировые отложения не будут расходоваться. Самую длительную сытость дают мясные продукты, их переваривание займет не менее 3-5 часов, а если употреблять мясо с углеводным гарниром, то время на переваривание увеличится. Растительные продукты перевариваются в течении 1-2 часов, проще всего организму справиться со свежими фруктами и овощами, на их переваривание уйдет от получаса до часа.

Голодное состояние не наступит сразу после того, как пища была переварена, для этого должно пройти еще какое-то время. Состояние, которое называют «натощак» приходит в среднем через 8-12 часов после последнего приема пищи, только за это время уровень инсулина опустится до уровня, соответствующего голоду. Организм человека устроен таким образом, что максимально эффективное сжигание жировых отложений может происходить только в голодном состоянии.

В обычной жизни люди редко дают своему организму паузу от еды продолжительность более 12 часов, организм большинства людей не знает, что такое голод. Прерывистое питание предполагает воздержание от пищи на минимальный период в 16 часов, именно с таких пауз начинают новички.

Даже при минимальных паузах организм начинает сжигать собственные жировые запасы, при этом не имеет значения, как часто человек привык есть, из чего состоит его повседневное питание.

Прерывистое голодание предполагает регулярное пребывание организма в состоянии с понижением инсулина и активном сжигании жировых отложений. Ни одна из существующих диет и систем питания для похудения не даст таких результатов, с обычным режимом питания без ограничений можно даже и не сравнивать. Польза интервального голодания не ограничивается возможностью эффективного похудения, в долгосрочной перспективе прерывистое питание приносит такие важные преимущества, как повышение продолжительности жизни за счет активации всех жизненно необходимых систем и функций, способность организма противостоять заболеваниям за счет правильной работы иммунной системы, сердца и сосудов.

По сравнению с другими диетами и системами питания для похудения прерывистое голодание будет очень простым и доступным. Большинство людей с легкостью отказываются от ужина и следующего завтрака, на начальном этапе больших ограничений не потребуется. Этот режим быстро входит в привычку, он не вызывает необходимости покупки специальных продуктов и их особенного приготовления, в периоды между пищевыми паузами питание никак не регламентируется. Если следование диетам для похудения и оздоровление организма требует повышения растрат на еду, иногда значительного, то прерывистое питание — это экономия, редкий случай, когда к результату можно прийти без материальных вложений.

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