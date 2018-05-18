Бесплатные лекции о похудении в парке

Узнать, как правильно худеть, и задать вопросы высококвалифицированным специалистам-диетологам сможет каждый желающий 20 мая в парке «Кузьминки».

В это воскресенье Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) проводит акцию, посвященную борьбе с ожирением. С 12.00 до 19.00 В столичном парке «Кузьминки» ведущие специалисты центра проведут открытые лекции о правильном питании и здоровом образе жизни в условиях московского мегаполиса.

Клинический диетолог ФНКЦ ФМБА России Виктория Шикалева расскажет о том, как сделать ежедневный рацион сбалансированным и здоровым, можно ли получить все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов или необходимо принимать специальные добавки. А бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России Виктор Станкевич поведает о хирургических методах лечения ожирения, которые очень эффективны, когда одним правильным питанием проблему не решить.

Специалисты ФНКЦ ФМБА будут ждать горожан в лаунж-зоне рядом со сценой на центральной площади парка.