Ещё
Бесплатные лекции о похудении в парке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесплатные лекции о похудении в парке 

Доктис 1 час назад
Узнать, как правильно худеть, и задать вопросы высококвалифицированным специалистам-диетологам сможет каждый желающий 20 мая в парке «Кузьминки».
В это воскресенье Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) проводит акцию, посвященную борьбе с ожирением. С 12.00 до 19.00 В столичном парке «Кузьминки» ведущие специалисты центра проведут открытые лекции о правильном питании и здоровом образе жизни в условиях московского мегаполиса.
Клинический диетолог ФНКЦ ФМБА России Виктория Шикалева расскажет о том, как сделать ежедневный рацион сбалансированным и здоровым, можно ли получить все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов или необходимо принимать специальные добавки. А бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России Виктор Станкевич поведает о хирургических методах лечения ожирения, которые очень эффективны, когда одним правильным питанием проблему не решить.
Специалисты ФНКЦ ФМБА будут ждать горожан в лаунж-зоне рядом со сценой на центральной площади парка.
Доктис: последние новости
Низкокалорийная диета оптимальна для похудения Младенцы хотят слушать голоса своих ровесников Женщины не любят мужчин, выставляющих богатство напоказ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин48
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Рваные джинсы оказались опасными для кожи
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение