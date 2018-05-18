Прерывистое голодание — преимущества и недостатки

Система прерывистого голодания широко используется спортсменами, в частности бодибилдерами, специалисты разработали не один десяток схем для практической реализации методики. Для доказательства эффективности системы прерывистого питания проводилось множество исследований, в них принимали участие люди разного веса и возраста с разной жизненной динамикой. По итогам испытаний специалисты выделили как преимущества, так и недостатки методики прерывистого голодания. Перед тем, как принять решение попробовать такую систему питания на себе, необходимо изучить ее плюсы и минусы.

Преимущества прерывистого питания

Люди, не имеющие отношения к большому спорту, часто прибегают к прерывистому голоданию с целью похудения, и эта мера является оправданной. В отличии от диет для снижения веса, системы прерывистого питания не замедляют обмен веществ, а ускоряют его, они не вызывают неконтролируемого аппетита, благодаря чему достигается безопасное для здоровья похудение, результаты которого сохраняются в течении длительного времени. Спортсменов в такой системе питания привлекает уменьшение воспалительных процессов в организме, а также нормализация артериального давления, актуальная для тех, кто регулярно подвергает себя большим физическим нагрузкам.

Врачи отмечают общеоздоравливающий эффект периодического голодания, его назначают в качестве терапии при многих заболеваниях. Наблюдается стойкий эффект в снижении уровня сахара и вредного холестерина, иммунитет становится сильнее, минимизируется риск возникновения злокачественных новообразований, организм избавляется от паразитов и продуктов жизнедеятельности клеток.

При прерывистом питании нет необходимости кардинально менять наполнение своего рациона, любимые продукты и блюда не попадут в категорию запретных.

Единственное, за чем нужно следить, это объем порций, содержимое тарелки не должно превышать того количества еды, которое можно уместить на ладонях. При таком правильном дозировании органы желудочно-кишечного тракта не будут подвергаться высоким нагрузкам, они смогут полностью восстановить свою деятельность.

Недостатки прерывистого голодания

Такая система питания подойдет не всем, необходимо внимательно изучить противопоказания прерывистого голодания. Большие паузы между приемами пищи не подойдут для тех, кто стремится набрать мышечную массу, а также лицам со склонностями к образованию камней в желчном пузыре и почках.

Существует ряд побочных эффектов, которые говорят о том, что от питания с перерывами по времени следует обязательно отказаться, это головная боль и головокружения, физическая слабость и тошнота, помутнения сознания. Любое голодание может оказывать влияние на эмоциональное состояние, поэтому побочные эффекты могут проявиться в виде неспособности сконцентрироваться и повышенной раздражительности. Перед тем, как решить попробовать на себе методику прерывистого голодания, необходимо убедиться, что она принесет больше пользы, чем вреда.

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