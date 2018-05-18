Почему люди переедают?

В нашей стране более трети населения страдают от ожирения, в мировом списке по количеству людей с лишним весом Россия на данный момент занимает 19 место. Прогнозы экспертов неутешительны, к 2025 году от ожирения будут страдать как минимум миллиард человек по всему земному шару. Одной из причин ожирения является переедание, это не вредная привычка, а более сложный биологический механизм.

Организм человека выделяет два гормона для управления чувством голода и насыщения, это лептин и грелин. Пептидный гормон грелин призван усиливать чувство голода, он начинает вырабатываться в тот момент, когда желудок опустошается. Выработка грелина служит сигналом для головного мозга, он реагирует на него повышением аппетита. Во время приема пищи желудок начинает постепенно наполняться, в определенный момент начинает вырабатываться гормон жировой ткани лептин, он сигнализирует мозг о насыщении, служит призывом для окончания трапезы. Если рассмотреть переедание с точки зрения физиологии, то мы поймем, что это пропуск сигнала о насыщении. Почему гормон лептин не всегда выполняет свою роль?

При поглощении пищи вырабатывается нейромедиатор дофамин, мозг воспринимает его за поощрение. Дофамин часто называют гормоном счастья, но ряд исследований показали, что он отвечает не за получение удовольствия, а за его предвкушение. Запах или вид вкусной еды вызывает усиление выработки дофамина, мозг предвкушает удовольствие от употребления и заставляет человека чувствовать себя голодным. Этот механизм очень опасен, так как количество пищи, употребляемой ради удовольствия, а не по причине истинного голода, со временем будет увеличиваться, любая трапеза будет приводить к перееданию.

Переедание никогда не имеет отношение к здоровым и полезным продуктам, оно распространяется на сладкую, жирную и соленую пищу. Сахар и некоторые химические соединения обладают свойством блокировать сигнал насыщения, к примеру, фруктоза притупляет активность области головного мозга, отвечающей за аппетит.

Пропуск сигнала насыщения заставляет человека чувствовать себя голодным, даже когда естественные потребности организма уже покрыты.

Не все причины переедания заключаются в физиологии, присутствует и психологический аспект. Когда человек ест из большой посуды, ему требуется съесть больше пищи, чтобы почувствовать насыщение. Проблема в том, что уровень сытости измеряется не только количеством пищи, поступившей в желудок, но и визуально, полная тарелка будет внушать факт насыщения, даже если речь идет о посуде небольшого объема.

В ловушку переедания часто попадают люди, увлекающиеся низкокалорийными блюдами, они теряют бдительность и съедают по несколько порций низкокалорийного аналога, в итоге это приводит к употреблению слишком большого количества калорий. Не менее опасной ловушкой является привычка во время еды смотреть в экран телевизора или смартфона, это отвлекает и заставляет пропустить сигнал о насыщении.

Не менее важным фактором переедания являются выработанные в детстве пищевые привычки. Часто родители не выпускают детей из-за стола, пока они не съедят все, что лежит на тарелке. Это самая первая стимуляция к перееданию, ребенок усваивает, что трапеза должна заканчиваться не в момент насыщения, а в момент опустошения тарелки. Дети перенимают пищевую культуру и привычки от своих родителей, поэтому если родители склонны к перееданию, то и дети будут перенимать это качество.

Это самые распространенные причины переедания, путь к красивой фигуре и крепкому здоровью начинается с их устранения. От некоторых привычек можно избавиться самостоятельно за счет усилий воли, мотивации к здоровью и красоте, другие требуют вмешательства специалиста — диетолога или психолога.

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